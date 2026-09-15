باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - پست برق ۶۶ کیلوولتی گویم شیراز با ظرفیت ۱۵ مگاولتآمپر و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان، با حضور وزیر نیرو و استاندار فارس افتتاح و بار دیگر وارد مدار بهرهبرداری شد.
این پست برق که در نخستین روز فروردینماه هدف اصابت موشک صهیونی ـ آمریکایی قرار گرفته بود، در جریان این حمله آسیب دید و محمدباقر محمدی، از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق شیراز، به شهادت رسید. این تأسیسات پس از انجام عملیات بازسازی و ترمیم کامل، بار دیگر به شبکه برق بازگشت.
وزیر نیرو در مراسم بهرهبرداری از این پروژه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدباقر محمدی و قدردانی از تلاشهای کارکنان صنعت برق برای بازسازی سریع تأسیسات آسیبدیده، بر ضرورت تداوم خدمترسانی پایدار و مطمئن به مردم تأکید کرد.
پست برق گویم یکی از طرحهای مهم صنعت برق استان فارس به شمار میرود و با تقویت ظرفیت شبکه، نقش مؤثری در افزایش پایداری و تأمین برق مشترکان این منطقه ایفا میکند.
بازدید وزیر نیرو از سامانههای تصفیه فاضلاب غرب صدرا
وزیر نیرو همچنین به همراه مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و استاندار فارس از سامانههای تصفیه فاضلاب غرب شهر صدرا بازدید کرد؛ طرحی دانشبنیان که با هدف مدیریت فاضلاب در مناطق در حال توسعه این شهر به اجرا درآمده است.
با توجه به توسعه پرشتاب شهری در غرب شهر صدرا، شرکت آب و فاضلاب شیراز طرحی پیشرو را در این منطقه اجرا کرده است تا پیش از تکمیل تصفیهخانه اصلی، فاضلاب تولیدشده با استفاده از سامانههای پیشرفته تصفیه شود و پساب حاصل، پس از رسیدن به کیفیت استاندارد، به چرخه مصرف بازگردد.
تاکنون ۶ سامانه تصفیه فاضلاب در این بخش به بهرهبرداری رسیده است که ۲ سامانه اخیر توسط شرکت دانشبنیان «نوین فناوران محیط زیست پایدار» و هر یک با ظرفیت تصفیه روزانه ۵۰۰ مترمکعب راهاندازی شدهاند.
بر اساس رویکرد پژوهشی و تحقیقاتی این پروژه، پساب خروجی سامانهها مطابق استانداردهای ملی از کیفیت بالایی برخوردار است و قابلیت استفاده در آبیاری فضای سبز، شستوشوی معابر و مصارف صنعتی را دارد.
این تجهیزات با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان ایرانی طراحی و بومیسازی شده و از نسل جدید سامانههای هوشمند تصفیه فاضلاب محسوب میشوند. طراحی تلفیقی و سیستم کنترل خودکار این تجهیزات، ضمن افزایش بهرهوری، امکان تصفیه مؤثر فاضلاب با حداقل مصرف انرژی را فراهم کرده است.
از مهمترین ویژگیهای این سامانهها میتوان به فرایند تصفیه تلفیقی با راندمان بالا، تهنشینی پیشرفته لجن، کنترل خودکار بیومس، تخلیه خودکار دانهها و چربیها، پایش مستمر تجهیزات الکترومکانیکی و انعطافپذیری بالا در بهرهبرداری اشاره کرد.
این طرح نمونهای از همکاری میان دانشگاه، شرکتهای فناور و شرکت آب و فاضلاب شیراز در مسیر توسعه فناوریهای بومی و نوین صنعت آب و فاضلاب به شمار میرود.
فروش هوشمند پساب با استفاده از دستگاه کارتخوان
یکی دیگر از ویژگیهای نوآورانه این واحد تصفیه، سازوکار هوشمند فروش و واگذاری پساب است که بهصورت کاملاً خودکار و از طریق دستگاه کارتخوان انجام میشود.
در حال حاضر، گروههای مختلفی از مصرفکنندگان، از جمله کارخانههای تولید بتن، معادن شن و ماسه، پیمانکاران شهرداری، پیمانکاران راهسازی و پیمانکاران شرکت آب و فاضلاب شیراز، از متقاضیان این پساب استاندارد و باکیفیت هستند.
اجرای این طرح علاوه بر کمک به مدیریت فاضلاب و کاهش فشار بر منابع آب، زمینه استفاده مجدد از پساب در مصارف غیرشرب و حرکت به سمت بهرهگیری پایدارتر از منابع آبی را فراهم میکند.
وزیر نیرو شامگاه دوشنبه در رأس هیأتی وارد شیراز شد و در جریان این سفر، ضمن بازدید از طرحهای صنعت آب و برق استان فارس، چندین پروژه مهم را در شهرستانهای مختلف استان افتتاح و بررسی کرد.
افتتاح ۳۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی، بهرهبرداری از پروژههای شرکت توزیع نیروی برق فارس، آبرسانی به ۸۳ روستای استان، افتتاح پروژههای شرکت برق منطقهای فارس، پست برق گویم و رینگ آبرسانی شیراز، از مهمترین برنامههای این سفر بود.