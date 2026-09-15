باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همتزاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، از اجرای مجموعهای از برنامههای نظارتی و تخصصی برای ارتقای کیفیت کالا و خدمات، حمایت از تولید استاندارد و صیانت از حقوق مصرفکنندگان خبر داد.
وی اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال، ۴۶۲ فقره نمونهبرداری از محصولات واحدهای تولیدی استان توسط کارشناسان ادارهکل استاندارد انجام شده است.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری هدف از نمونهبرداری و آزمون کالاهای تولیدی را بررسی میزان انطباق ویژگیهای محصولات با الزامات و مقررات استانداردهای ملی عنوان کرد و افزود: درصورت مشاهده عدم انطباق محصولات تولیدی با استانداردهای ملی، با واحدهای متخلف مطابق قانون برخورد خواهد شد.
همتزاده با اشاره به اینکه نمونهبرداریها با هدف اطمینان از استمرار و تداوم کیفیت محصولات تولیدی استان انجام میشود، تصریح کرد: این فرآیند بدون اطلاع قبلی و به صورت سرزده توسط کارشناسان انجام شده و نمونههای برداشتشده برای انجام آزمونهای تخصصی به آزمایشگاههای تأیید صلاحیتشده ارسال میشوند.
وی از تحقق ۴۹ درصدی برنامه عملیاتی ادارهکل استاندارد در حوزه نمونهبرداری از واحدهای تولیدی نیز خبر داد و گفت: نتایج آزمونها مبنای بررسی انطباق محصولات با الزامات استاندارد قرار میگیرد و در صورت مشاهده تخلف، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری در ادامه به بخش دیگری از اقدامات نظارتی این ادارهکل اشاره کرد و گفت: در پنج ماه نخست امسال، ۶۳ مورد ارزیابی نظارتی از آزمایشگاههای همکار استاندارد استان انجام شده است.
همتزاده افزود: در حال حاضر ۱۸ آزمایشگاه همکار در چهارمحال و بختیاری فعالیت دارند که در فرآیند ارزیابی انطباق کالاها و خدمات مشمول استاندارد اجباری، به عنوان بخشهای تصدیگر در امر نظارت بر اجرای استاندارد، با ادارهکل استاندارد استان همکاری میکنند.
وی با تشریح نحوه نظارت بر این آزمایشگاهها بیان کرد: کارشناسان ادارهکل استاندارد در جریان ارزیابیها، نحوه انجام آزمونها، میزان رعایت الزامات استاندارد، شایستگی فنی کارکنان، تجهیزات آزمایشگاهی و نحوه ثبت و گزارش نتایج آزمونها را مورد بازرسی و ارزیابی قرار میدهند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: عملکرد آزمایشگاههای همکار با هدف حمایت از تولید کالای استاندارد و همچنین نظارت دقیق بر اجرای استاندارد فرآوردههای تولیدی استان به صورت مستمر پایش و ارزیابی میشود تا اطمینان حاصل شود نتایج ارائهشده از سوی این آزمایشگاهها از دقت و اعتبار لازم برخوردار است.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه عدم انطباق با ضوابط و الزامات استاندارد، موضوع به آزمایشگاه همکار اعلام و متناسب با نوع و میزان تخلف، اقدامات اصلاحی و قانونی لازم انجام میشود.
همتزاده همچنین از بازنگری ۱۰۰ مورد استاندارد ملی در پنج ماه نخست امسال خبر داد و اظهار کرد: از ابتدای سال تا پایان مردادماه، ۱۰۰ مورد استاندارد ملی توسط ادارهکل استاندارد استان مورد بازنگری قرار گرفته است.
وی هدف از این اقدام را ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، بهروزرسانی استانداردها و همراستایی آنها با نیازهای صنعتی و تجاری کشور عنوان کرد و افزود: بازنگری استانداردهای ملی با هدف ارتقای سطح استانداردها و تطبیق آنها با پیشرفتهای علمی و فنی انجام میشود.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری گفت: بهروزرسانی استانداردها میتواند به افزایش ایمنی، بهبود کیفیت در بخشهای تولیدی و خدماتی و انطباق بیشتر فرآیندهای تولید و ارائه خدمات با الزامات روز کمک کند.
همتزاده اضافه کرد: این روند علاوه بر ارتقای سطح استانداردهای ملی و ایجاد همپوشانی بیشتر با استانداردهای جهانی، میتواند به تسهیل روند تجارت و صادرات در چهارمحال و بختیاری نیز کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در فرآیند نظارت بر کیفیت کالاها اظهار کرد: شهروندان هنگام خرید کالا میتوانند با بررسی علامت استاندارد و اعتبار آن، نقش مؤثری در حمایت از تولیدکنندگان قانونمند و جلوگیری از عرضه کالاهای فاقد کیفیت داشته باشند.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری افزود: هماستانیها میتوانند کد ۱۰ رقمی شماره پروانه استاندارد درجشده در زیر علامت استاندارد کالا را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند و از زمان اعتبار پروانه استاندارد و سایر مشخصات کالا مطلع شوند.
همتزاده با بیان اینکه عرضه کالای غیراستاندارد میتواند سلامت و ایمنی مردم را تهدید و حقوق مصرفکنندگان را تضییع کند، تأکید کرد: سازمان ملی استاندارد ایران و به تبع آن ادارهکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، عزم جدی برای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، مقابله با عرضه کالاهای غیراستاندارد و بیکیفیت و حمایت از تولید کالای استاندارد دارند.
وی ادامه داد: نظارت بر اجرای استانداردها در چرخه تولید و کنترل کیفیت محصولات، با هدف اطمینان از رعایت الزامات فنی و استانداردی و در نهایت تأمین سلامت و ایمنی مصرفکنندگان دنبال میشود.
مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجامشده در پنج ماه نخست امسال، از نمونهبرداری سرزده از محصولات تولیدی تا ارزیابی آزمایشگاههای همکار و بازنگری استانداردهای ملی، در راستای تقویت نظام نظارت بر کیفیت، حمایت از تولیدکنندگان متعهد و حفاظت از حقوق مردم به عنوان مصرفکنندگان نهایی کالا و خدمات انجام شده است.