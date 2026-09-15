باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - سام محمدی در گفت‌وگو با برنامه زنده البرز من سلام رادیو البرز اظهار کرد: شهروندان به منظور اعلام موارد مرتبط با مصرف آب می‌توانند با مرکز ارتباط مردمی ۱۲۲ تماس بگیرند و آدرس و اطلاعات لازم را ارائه کنند.

وی به مجری رادیو البرز افزود: گزارش‌های ثبت‌شده در این مرکز به تیم‌ های عملیاتی ارجاع می‌شود و کارشناسان پس از مراجعه و بررسی موضوع، در صورت احراز تخلّف، مطابق ضوابط و مقررات قانونی اقدام خواهند کرد.

محمدی با اشاره به دغدغه برخی شهروندان درباره کیفیت آب شرب نیز گفت: تأمین آب سالم و پایدار از مهم‌ ترین وظایف شرکت آب و فاضلاب است و کیفیت آب شبکه به صورت مستمر مورد پایش قرار می‌گیرد.

وی به مخاطبان برنامه البرز من سلام ادامه داد: روزانه نمونه‌برداری‌های متعددی از شبکه توزیع آب در استان البرز انجام می‌شود و نمونه‌ها از نظر شاخص‌های شیمیایی، میکروبی و سایر شاخص‌های مرتبط با استانداردهای آب شرب مورد آزمایش قرار می‌گیرند.

مدیر امور آب و فاضلاب کرج مرکزی تأکید کرد: شهروندانی که درباره کیفیت آب محل سکونت خود نگرانی دارند، می‌توانند موضوع را از طریق سامانه ۱۲۲ اعلام کنند تا کارشناسان برای بررسی و نمونه‌برداری به محل مراجعه کنند.

محمدی همچنین با اشاره به فعالیت آزمایشگاه آبفای استان البرز گفت: نمونه‌ های آب در صورت نیاز برای بررسی‌های تخصصی‌تر به آزمایشگاه ارجاع می‌شوند و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۲۲ درخواست بررسی و پیگیری موضوع را ثبت کنند.

وی در پاسخ به درخواست یکی از شهروندان درباره وضعیت انشعاب آب در منطقه کیانمهر نیز گفت: برای بررسی دقیق موضوع لازم است اطلاعات اشتراک و جزئیات مشکل در اختیار آبفا قرار گیرد تا کارشناسان موضوع را بررسی کنند.

مدیر امور آب و فاضلاب کرج مرکزی همچنین درباره گزارش پس‌زدگی فاضلاب در منطقه باغستان اظهار کرد: این موضوع را به تیم حوادث و فاضلاب ارجاع می‌دهد تا کارشناسان در محل حاضر شده و علت مشکل و وضعیت شبکه را بررسی کنند.

محمدی در پایان این گفت‌وگو زنده رادیویی خاطرنشان کرد: در صورت وجود مشکل در شبکه فاضلاب، موضوع باید به صورت دقیق بررسی و برای رفع آن اقدام شود و شهروندان می‌توانند موارد مربوط به آب و فاضلاب را از طریق سامانه ۱۲۲ گزارش و پیگیری کنند.