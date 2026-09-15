باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

گول شیادان فضای مجازی برای تامین واکسن را نخورید + فیلم

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی در مورد کلاهبرداری‌های مربوط به واکسن آنفلوانزا در فضای مجازی نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مهدی مجاهدین، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی با حضور در برنامه تهران بیست در خصوص کلاهبرداری های تهیه واکسن آنفلوانزا در فضای مجازی نکاتی را بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
گول شیادان فضای مجازی برای تامین واکسن را نخورید + فیلم
young journalists club

واکسن آنفولانزا برای مادران باردار در مراکز بهداشتی رایگان است

عوارض احتمالی تزریق واکسن آنفلوآنزا که باید جدی گرفته شوند

گول شیادان فضای مجازی برای تامین واکسن را نخورید + فیلم
young journalists club

امکان تزریق واکسن آنفولانزا تا آخر فصل سرما

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 ایران در حال شکستن هیمنه آمریکا؛ هرمز و باب‌المندب، دو برگ برنده تهران! + فیلم
۶۱۱

 ایران در حال شکستن هیمنه آمریکا؛ هرمز و باب‌المندب، دو برگ برنده تهران! + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
ادعای نجات خلبان زیر سؤال رفت + فیلم
۴۶۲

ادعای نجات خلبان زیر سؤال رفت + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
پیشروی‌های یمن چه تاثیری بر جنگ ایران دارد؟ + فیلم
۴۳۷

پیشروی‌های یمن چه تاثیری بر جنگ ایران دارد؟ + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
ترامپ روی مشکلات ایران حساب باز نکند + فیلم
۳۶۶

ترامپ روی مشکلات ایران حساب باز نکند + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
زنگ خطر برای بازار جهانی انرژی + فیلم
۳۴۸

زنگ خطر برای بازار جهانی انرژی + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha