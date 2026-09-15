 مسوول تیم پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: سه عضو بدن بانوی جوان دچار مرگ مغزی شده اهل کهگیلویه و بویراحمد، شامل کبد و کلیه‌ها به بیماران نیازمند اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکوان پایمردی گفت: اعضای بدن زنده‌یاد فائزه بخردیان ۱۸ ساله که به دلیل سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه اهدای عضو، اوج ایثار و نوع‌دوستی است و خانواده‌های اهداکنندگان با تصمیمی بزرگ، در شرایط دشوار، به بیماران نیازمند زندگی دوباره می‌بخشند تاکید کرد: فرایند اهدای عضو پس از تایید مرگ مغزی انجام شد.

مسوول واحد فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: این یازدهمین ایثار ماندگار کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری است که با همکاری تیم‌های اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، یاسوج و کادر درمان بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج انجام شد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

برچسب ها: اهدای اعضا ، مرگ مغزی
خبرهای مرتبط
اهداء اعضای بدن نوجوان ۱۵ ساله یاسوجی
اهداء اعضای جوان ۱۹ ساله، امیدی دوباره به بیماران نیازمند بخشید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
هفت شکارچی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شدند
اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در کهگیلویه و بویراحمد اهدا شد