باشگاه خبرنگاران جوان - اکوان پایمردی گفت: اعضای بدن زنده‌یاد فائزه بخردیان ۱۸ ساله که به دلیل سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود به بیماران نیازمند اهدا شد.

وی با اشاره به اینکه اهدای عضو، اوج ایثار و نوع‌دوستی است و خانواده‌های اهداکنندگان با تصمیمی بزرگ، در شرایط دشوار، به بیماران نیازمند زندگی دوباره می‌بخشند تاکید کرد: فرایند اهدای عضو پس از تایید مرگ مغزی انجام شد.

مسوول واحد فراهم‌آوری پیوند اعضای دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: این یازدهمین ایثار ماندگار کهگیلویه و بویراحمد در سال جاری است که با همکاری تیم‌های اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، یاسوج و کادر درمان بیمارستان شهید دکتر جلیل یاسوج انجام شد.

منبع: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج