بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "علیاکبر جاویدان" فرمانده مرزبانی انتظامی گفت: در پی کسب اطلاعاتی درباره قصد قاچاقچیان برای انتقال محمولهای سنگین از مواد مخدر روانگردان از مسیرهای مرزی، مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، این محموله را شناسایی و تحت کنترل قرار دادند.
وی افزود: با هدایت دقیق و اجرای کمین، مرزبانان موفق شدند یک هزار کیلو مخدر روانگردان را کشف و ضبط کنند.
فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: در این عملیات، تعداد یک قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.