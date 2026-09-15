فرمانده مرزبانی فراجا از کشف یک تن مواد مخدر از نوع روان‌گردان توسط مرزبانان هنگ مرزی ارومیه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار "علی‌اکبر جاویدان" فرمانده مرزبانی انتظامی گفت: در پی کسب اطلاعاتی درباره قصد قاچاقچیان برای انتقال محموله‌ای سنگین از مواد مخدر روان‌گردان از مسیرهای مرزی، مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، این محموله را شناسایی و تحت کنترل قرار دادند.

وی افزود: با هدایت دقیق و اجرای کمین، مرزبانان موفق شدند یک هزار کیلو مخدر روان‌گردان را کشف و ضبط کنند.

فرمانده مرزبانی فراجا تصریح کرد: در این عملیات، تعداد یک  قاچاقچی دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

برچسب ها: موادمخدر ، روانگردان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
قاسم
۲۲:۵۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
خدمت تمام شما دلاورمردان که باجان خودتان دراین کار بزرگ خدمت میکنین عرض ادب و احترام دارم خدالعنت کنه کسانی که جوانان مارا به دامن اعتیادکشیده و باعث نابودی خانواده ها میشن وخداپدرومادرشماماموران نیری انتظامی ومخصوصامبارزه باموادمخدررا بیامرزه که برای سلامتی جوانانمان آرجان خودتان مایه میزارین دستان یکایک شمارامیبوسم
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