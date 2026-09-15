باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عطیه آسرایی، همسر شهید مهدی فرهادکیایی با حضور در برنامه زنده امروز البرز با اشاره به روزهای سخت پس از شهادت همسرش گفت: زندگی خانوادههای شهدا پس از شهادت عزیزشان، سرشار از خاطراتی است که در سادهترین لحظههای روزمره نیز خود را نشان میدهد.
وی به مجری سیمای البرز افزود: از باز کردن در یخچال و شستن ظرفها گرفته تا کارهای روزمره، خاطرهای از همسرم برای من زنده میشود و احساس میکنم همچنان با خاطرات او زندگی میکنم.
آسرایی با بیان اینکه غم از دست دادن همسر، غمی بزرگ و وصفناشدنی است، اظهار کرد: روزهای سختی را پشت سر گذاشتهایم، اما در نهایت چیزی ما را سرپا نگه میدارد و آن تأثیری است که شهید در زندگی ما داشته است.
همسر شهید فرهادکیایی ادامه داد: من و فرزندانم، هر لحظه زندگی مان تحت تأثیر روحیه و شخصیت او هستیم و همین موضوع به ما انگیزه میدهد تا بتوانیم مسیر زندگی را ادامه دهیم.
وی با اشاره به دو فرزند دوقلوی خود، طاها و تینا، گفت: همسرم آرزوهای زیادی برای آینده فرزندانمان داشت؛ از ادامه تحصیل و موفقیت آنها گرفته تا یادگیری مهارتهای مختلف و تشکیل زندگی مشترک. امروز وقتی به این آرزوها فکر میکنم، دلتنگیام بیشتر میشود.
آسرایی با اشاره به نحوه مجروحیت و شهادت همسرش اظهار کرد: شهید فرهادکیایی در روز ششم جنگ در محل کار خود مجروح شد و ۲۷ روز بعد، بر اثر عوارض ناشی از همان جراحت به شهادت رسید.
وی به مخاطبان سیمای البرز افزود: شاید نتوان با کلمات، عمق این غم را توصیف کرد؛ حتی لحظههایی که میخندیم، باز هم گوشهای از این دلتنگی با ماست و زندگی دیگر مانند گذشته نیست.
همسر شهید فرهادکیایی با بیان اینکه شهادت را عاقبتبهخیری همسرش میداند، گفت: یکی از چیزهایی که به من آرامش میدهد این است که میدانم مهدی عاقبتبهخیر شده است. شهادت بهترین نوع مرگ و نتیجه یک زندگی خالصانه است.
آسرایی در ادامه درباره ویژگیهای اخلاقی همسرش گفت: مهدی بیشتر از اینکه به قضاوت و تعریف دیگران فکر کند، به این فکر میکرد که خودش را به خدا ثابت کند و هیچگاه دنبال دیده شدن و تعریف و تمجید دیگران نبود.
وی در ادامه گفتوگوی زنده تلویزیونی با مجری البرز افزود: حتّی بعد از مجروحیت نیز جزئیات محل کار و فعالیتش را برای دیگران بیان نمیکرد و اگر کسی درباره آسیبهای جسمی او سؤال میکرد، تلاش میکرد موضوع را ساده جلوه دهد.
همسر شهید فرهادکیایی خاطرنشان کرد: بیریایی و اخلاص از جمله ویژگیهای بارز مهدی بود و امروز همین ویژگیها و خاطراتی که از او به یادگار مانده، برای من و فرزندانم سرمایهای ارزشمند برای ادامه مسیر زندگی است.