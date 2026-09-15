همسر شهید مهدی فرهادکیایی گفت: زندگی خانواده‌های شهدا پس از شهادت عزیزشان، سرشار از خاطراتی است که در ساده‌ترین لحظه‌های روزمره نیز خود را نشان می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عطیه آسرایی، همسر شهید مهدی فرهادکیایی با حضور در برنامه زنده امروز البرز با اشاره به روزهای سخت پس از شهادت همسرش گفت: زندگی خانواده‌های شهدا پس از شهادت عزیزشان، سرشار از خاطراتی است که در ساده‌ترین لحظه‌های روزمره نیز خود را نشان می‌دهد.

وی به مجری سیمای البرز افزود: از باز کردن در یخچال و شستن ظرف‌ها گرفته تا کارهای روزمره، خاطره‌ای از همسرم برای من زنده می‌شود و احساس می‌کنم همچنان با خاطرات او زندگی می‌کنم.

آسرایی با بیان اینکه غم از دست دادن همسر، غمی بزرگ و وصف‌ناشدنی است، اظهار کرد: روزهای سختی را پشت سر گذاشته‌ایم، اما در نهایت چیزی ما را سرپا نگه می‌دارد و آن تأثیری است که شهید در زندگی ما داشته است.

همسر شهید فرهادکیایی ادامه داد: من و فرزندانم، هر لحظه زندگی مان تحت تأثیر روحیه و شخصیت او هستیم و همین موضوع به ما انگیزه می‌دهد تا بتوانیم مسیر زندگی را ادامه دهیم.

وی با اشاره به دو فرزند دوقلوی خود، طاها و تینا، گفت: همسرم آرزوهای زیادی برای آینده فرزندان‌مان داشت؛ از ادامه تحصیل و موفقیت آنها گرفته تا یادگیری مهارت‌های مختلف و تشکیل زندگی مشترک. امروز وقتی به این آرزوها فکر می‌کنم، دلتنگی‌ام بیشتر می‌شود.

آسرایی با اشاره به نحوه مجروحیت و شهادت همسرش اظهار کرد: شهید فرهادکیایی در روز ششم جنگ در محل کار خود مجروح شد و ۲۷ روز بعد، بر اثر عوارض ناشی از همان جراحت به شهادت رسید.

وی به مخاطبان سیمای البرز افزود: شاید نتوان با کلمات، عمق این غم را توصیف کرد؛ حتی لحظه‌هایی که می‌خندیم، باز هم گوشه‌ای از این دلتنگی با ماست و زندگی دیگر مانند گذشته نیست.

همسر شهید فرهادکیایی با بیان اینکه شهادت را عاقبت‌به‌خیری همسرش می‌داند، گفت: یکی از چیزهایی که به من آرامش می‌دهد این است که می‌دانم مهدی عاقبت‌به‌خیر شده است. شهادت بهترین نوع مرگ و نتیجه یک زندگی خالصانه است.

آسرایی در ادامه درباره ویژگی‌های اخلاقی همسرش گفت: مهدی بیشتر از اینکه به قضاوت و تعریف دیگران فکر کند، به این فکر می‌کرد که خودش را به خدا ثابت کند و هیچ‌گاه دنبال دیده شدن و تعریف و تمجید دیگران نبود.

وی در ادامه گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مجری البرز افزود: حتّی بعد از مجروحیت نیز جزئیات محل کار و فعالیتش را برای دیگران بیان نمی‌کرد و اگر کسی درباره آسیب‌های جسمی او سؤال می‌کرد، تلاش می‌کرد موضوع را ساده جلوه دهد.

همسر شهید فرهادکیایی خاطرنشان کرد: بی‌ریایی و اخلاص از جمله ویژگی‌های بارز مهدی بود و امروز همین ویژگی‌ها و خاطراتی که از او به یادگار مانده، برای من و فرزندانم سرمایه‌ای ارزشمند برای ادامه مسیر زندگی است.

برچسب ها: همسر شهید ، جنگ رمضان
خبرهای مرتبط
همسر شهید پاسدار مجتبی کرمی:
او پدری مهربان، مؤمنی بااخلاص و مردی تکرارنشدنی بود
روایت عاشقانه‌ترین «یاسین»؛ نگاهی به زندگی و شهادت شهید مصطفی مرآتی
همسر شهید خزائی:
شهادت همسرم برای من و دخترانم مایه افتخار است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
نوشت‌افزار ایرانی؛ از خاطرات کودکی تا انتخاب امروز دانش‌آموزان
بازارهای روز کرج میوه و تره‌بار را با قیمت‌های مدیریت‌شده عرضه می‌کنند
خاطرات همسرم و تأثیر روحی او، من و فرزندانم را سرپا نگه داشته است
گزارش تخلفات مصرف آب از طریق سامانه ۱۲۲ پیگیری می‌شود
۶۰۰ تن برنج ثبت‌نشده در کرج توقیف شد