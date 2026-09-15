باشگاه خبرنگاران جوان - سید جواد حسینی روز سه‌شنبه در نشست علمی تخصصی مدیران ارشد ستادی و استانی سازمان بهزیستی کشور با محوریت طرح سلامت اجتماعی‌محور «سلام محله» و بانک زمان در مشهد افزود: رویکرد این سازمان در سال‌های اخیر از مرکز محوری به خانواده‌محوری و از نظام متمرکز به توسعه فعالیت‌های اجتماعی، محله‌محور و مشارکت مردم تغییر یافته است.

وی بیان کرد: تاکنون ۲ هزار و ۷۵۰ کانون محله‌محور در کشور شکل گرفته و در گام نخست نیز ۱۵ فعالیت اجتماع‌محور در این کانون‌ها در حال اجراست.

رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه این سازمان از ظرفیت گسترده‌ای برای اجرای برنامه‌های محله‌محور برخوردار است، اظهار کرد: با راهبری استانداران، همیاران سلامت باید سایر دستگاه‌ها را برای مشارکت در این طرح آموزش دهند.

وی گفت: اکنون ۵۳۰ مسجد، ۲۳۲ مدرسه، ۱۹۰ مرکز بهزیستی اجتماع‌محور و ۲ هزار و ۷۵۰ کانون «سلام محله» با پشتوانه ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز مثبت زندگی و سه هزار مددکار، مدیریت و اجرای فعالیت‌های محله‌محور را بر عهده دارند.

حسینی افزود: تاکنون ۳۷۰ هزار نفر از مردم ایران در قالب ۱۱ گروه برای اجرای طرح‌های محله‌محور به این برنامه پیوسته‌اند و بیش از ۷۰۰ هزار نفر از مردم کشور نیز از خدمات «سلام محله» و برنامه‌های محله‌محور بهره‌مند شده‌اند.

به گفته وی، با برنامه‌های توسعه‌ای و ترویجی، در ۲ هفته آینده و با حضور رئیس‌جمهوری از اقدامات انجام‌شده در طرح «سلام محله» رونمایی خواهد شد.

تخصیص ۷۰ درصد اعتبارات حوزه اجتماعی بهزیستی با رویکرد خانواده محور

رییس سازمان بهزیستی در ادامه سخنانش گفت: دولت‌ها در نظام بین‌الملل به طور معمول با سه نقص در ارائه خدمات مواجه هستند که شامل ارائه خدمات به همه مردم، برخورداری خدمات از کیفیت کافی و ارائه عادلانه این خدمات است، سازمان بهزیستی باید برای رفع این نواقص، سه اصل «تمامیت، کفایت و عدالت» را در خدمات خود برقرار کند.

وی این سه اصل را «مثلث طلایی خدمت» در بهزیستی دانست و اظهار کرد: برای تحقق این هدف شعار سازمان «تثبیت و ترویج ارزش‌ها با اصلاح روش‌ها» است و اصلاح روش‌ها اهمیت زیادی دارد؛ بر همین اساس بررسی‌های کشوری انجام شد که نتیجه آن به ۱۳ چرخش تحول‌آفرین در سازمان بهزیستی منجر شده است.

حسینی یکی از مهمترین این چرخش‌ها را حرکت از مرکزمحوری به خانواده‌محوری عنوان کرد و گفت: پیش‌فرض ما این است که حتی بدترین خانواده از بهترین مرکز بهزیستی بهتر است؛ بنابراین باید خانواده‌محوری را در برنامه‌های سازمان دنبال کنیم، چرا که خانواده جعبه سیاه جامعه است.

وی افزود: بر همین اساس، ۷۰ درصد اعتبارات حوزه اجتماعی با رویکرد خانواده‌محور تخصیص یافته و حق پرستاری در خانواده نیز ۹۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده است و تمامی طرح‌ها و برنامه‌های حوزه اجتماعی با محوریت خانواده در اولویت قرار گرفته‌اند.

حسینی «حرکت از اعانه‌گیری و یارانه‌پردازی صرف به سمت فرصت‌سازی و توانمندسازی» را یکی دیگر از چرخش‌های مهم سازمان بهزیستی برشمرد و ادامه داد: با افتخار اعلام می‌کنیم که باید از مسیر توانمندسازی، پرداخت مستمری را کاهش دهیم و این موضوع مهمترین کار و اولویت بهزیستی است.

وی بیان کرد: در این راستا ۲۴۳ هزار دانش‌آموز در فرآیند مهارت‌آموزی و کمک‌های تحصیلی قرار گرفته‌اند، پردیس توانمندسازی شکل گرفته و ۳۰ هزار جوان نیز در طرح غربالگری شرکت کرده‌اند.

به گفته وی، در طول ۲ سال فعالیت دولت، ۱۱۸ هزار فرصت شغلی برای مددجویان و معلولان بهزیستی ایجاد شده که این میزان نسبت به کل تاریخ فعالیت سازمان بهزیستی ۶۵ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: همچنین ۲۴ هزار واحد مسکن با ۴۶ درصد رشد و ۱۰ هزار جهیزیه در مسیر توانمندسازی مددجویان تأمین و اهدا شده است.

رییس سازمان بهزیستی کشور چرخش از توانمندسازی معمول و مرسوم به سمت توانمندسازی مدرن را از دیگر رویکردهای تحول‌آفرین این سازمان دانست و گفت: در این چارچوب، خانه هنر معلولان در سه استان کشور شکل گرفته است.

وی همچنین از حرکت سازمان بهزیستی از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن خبر داد و افزود: بزرگترین پروژه داشبورد مدیریتی مبتنی بر هوش مصنوعی برای هوشمندسازی و فناوری‌محور شدن سازمان بهزیستی در حال انجام است.

حسینی «چرخش از نگاه پاتولوژیک به نگاه پیشگیرانه» را از دیگر برنامه‌های این سازمان عنوان و اظهار کرد: آموزش‌های توانمندسازی در خانواده‌ها در این چارچوب ۱۲۰ درصد رشد داشته است.

۱۴ درصد جمعیت کشور سالمند هستند

رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به شتاب سالمندی جمعیت در ایران گفت: یکی دیگر از چرخش‌های مهم سازمان، حرکت از سالمندی مخاطره‌آمیز به سمت سالمندی سالم است.

وی افزود: اکنون ۱۹ شهر دوستدار سالمند در کشور داریم و ایران یکی از سریع‌ترین کشورهای جهان در مسیر سالمندی است؛ در حال حاضر ۱۴ درصد جمعیت کشور سالمند هستند و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۱۴۳۰ به ۳۱ درصد برسد و کشور با جمعیت به‌شدت سالمند مواجه شود.

حسینی اظهار کرد: تمام تلاش ما حرکت به سمت سالمندی سالم است و در این زمینه طرح‌های متعددی از جمله لایحه قانونی حمایت از سالمندان در دست بررسی و تدوین است.

وی «حرکت از برنامه‌های تفکیکی به برنامه‌های تلفیقی و فراگیرانه»، «چرخش از مدیریت هیجان‌زده به مدیریت دانش‌بنیان» و «حرکت از تمرکز صرف بر منابع دولتی به سمت توسعه مشارکت‌ها» را از دیگر چرخش‌های تحول‌آفرین سازمان بهزیستی عنوان کرد.

رییس سازمان بهزیستی بیان کرد: در اوج بحران جنگ، کمک‌های مردمی به سازمان بهزیستی به یک هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید که معادل ۴۱۰ درصد رشد داشته و در ۶ ماهه امسال نیز میزان مشارکت‌های مردمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۸ درصد افزایش یافته است.