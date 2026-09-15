باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج گفت: بخش عمده میوه و ترهباری که در بازارهای روز شهرداری عرضه میشود از میدان مرکزی میوه و ترهبار کرج تأمین میشود و قیمتگذاری این محصولات با نظارت دستگاههای مختلف انجام میشود.
صفری در برنامه رادیویی «رهیافت» صداوسیمای البرز اظهار کرد: رسالت سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری، ساماندهی و مدیریت بخشی از فرآیند توزیع کالا و عرضه محصولات با قیمتهای کنترلشده به شهروندان است.
وی به مجری رادیو البرز افزود: در بازارهای روز کرج علاوه بر میوه و ترهبار، محصولات مختلفی از جمله گوشت، مرغ و سایر اقلام مورد نیاز شهروندان عرضه میشود و حدود ۹۰ درصد میوه و ترهبار این بازارها از میدان مرکزی میوه و ترهبار کرج تأمین میشود.
رئیس سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج ادامه داد: میدان مرکزی میوه و ترهبار کرج علاوه بر تأمین نیاز شهر کرج، به بسیاری از شهرهای اطراف استان نیز خدماترسانی میکند.
صفری با اشاره به سازوکار قیمت گذاری در بازارهای روز گفت: قیمت محصولات در این مراکز با حضور نمایندگان دستگاه هایی از جمله جهاد کشاورزی، فرمانداری، صنعت، معدن و تجارت و سازمان شهرداری بررسی و پس از آنالیز هزینه ها تعیین میشود.
وی به مخاطبان رادیو البرز افزود: به همین دلیل در برخی موارد قیمت محصولات عرضهشده در بازارهای روز شهرداری نسبت به واحدهای صنفی سطح شهر حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد پایینتر است.
رئیس سازمان مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری کرج همچنین از ساماندهی وضعیت میدان مرکزی میوه و ترهبار خبر داد و گفت: با همکاری دستگاههای مختلف و فعالان صنفی، مشکلات مربوط به نظافت و جمعآوری زباله در این مجموعه تا حد زیادی برطرف شده است.
صفری درخصوص ترافیک اطراف میدان میوه و ترهبار کرج نیز بر همکاری کسبه تأکید کرد و گفت: بخشی از مشکلات ترافیکی ناشی از نحوه توقف و فعالیت برخی کسبه و خودروها است و در صورت تداوم این وضعیت، ممکن است اقدام های قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق کسبه و شهروندان انجام شود.
وی در پایان خواستار همکاری بیشتر فعالان میدان میوه و ترهبار شد و به مخاطبان برنامه رهیافت گفت: همانگونه که با همکاری کسبه مشکل پسماند ساماندهی شد، حل مشکلات ترافیکی این مجموعه نیز نیازمند همکاری و همراهی همه فعالان است.