باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار فارس در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه آب و برق شهرستان‌های مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان، تصمیم‌گیری بر پایه نظرات کارشناسی و ایجاد هم‌افزایی و اجماع میان مسئولان را از اولویت‌های اصلی مدیریت استان عنوان کرد.

حسینعلی امیری که در این نشست با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در مرودشت سخن می‌گفت، با تأکید بر اهمیت تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس را نمونه‌ای موفق از توان اجرایی دستگاه‌های استان دانست.

او توسعه اقتصادی را وابسته به برخورداری از زیرساخت‌های پایدار انرژی دانست و با اشاره به ضرورت رفع ناترازی برق، اظهار کرد: تأمین پایدار انرژی، یکی از الزامات اساسی برای اجرای طرح‌های عمرانی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان فارس است.

استاندار فارس همچنین با اشاره به هم‌افزایی و هماهنگی میان مدیران حوزه برق استان، از تدوین برنامه‌های راهبردی برای مدیریت و مقابله با چالش‌های حوزه انرژی خبر داد.

امیری در تشریح برنامه‌های آتی استان گفت: با تأمین تجهیزات و اعتبارات مورد نیاز، ظرفیت تولید برق استان فارس تا پایان سال جاری به یک هزار مگاوات خواهد رسید.

او افزود: علاوه بر این، برنامه‌ریزی برای ایجاد سه هزار مگاوات ظرفیت جدید نیز در دستور کار قرار دارد و هدف اصلی مدیریت اجرایی استان، تأمین برق پایدار و بدون محدودیت در تابستان آینده است.

در ادامه این نشست که با حضور اسفندیار عبداللهی، نماینده مردم شهرستان‌های مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد در مجلس شورای اسلامی، محمود رضایی کوچی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس و جمعی از مدیران اجرایی مرتبط برگزار شد، وزیر نیرو با اشاره به شرایط حساس کشور و فشار‌های خارجی، حفظ اتحاد و وحدت را مهم‌ترین راه مقابله با تهدید‌های دشمن عنوان کرد.

عباس علی‌آبادی با تأکید بر اینکه دشمنی بدخواهان ایران موضوعی مربوط به امروز و دیروز نیست، گفت: ما در جنگ با دشمنی هستیم که به هیچ‌کس رحم نمی‌کند؛ دشمنی پست که به بچه‌های میناب، فرزندان لامرد و دیگر مردم ما رحم نکرد.

او افزود: نخستین خواسته دولت از مسئولان و مردم، حفظ اتحاد است. برادرانه در کنار یکدیگر بمانید، محکم و قاطع دست در دست هم دهید و اتحاد خود را حفظ کنید؛ چرا که این همان اصلی است که حضرت امام خمینی (ره) همواره بر آن تأکید داشتند.

وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به دستاورد‌های کشور در حوزه صنعت برق اشاره کرد و گفت: به لطف خداوند، خدمات گسترده‌ای در کشور انجام شده است. در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، ظرفیت تولید برق کشور حدود هفت هزار مگاوات بود، در حالی که این ظرفیت امروز به حدود ۱۰۳ هزار مگاوات رسیده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا پایان سال از مرز ۱۱۱ هزار مگاوات عبور خواهیم کرد.

علی‌آبادی با اشاره به افزایش چندبرابری جمعیت کشور طی دهه‌های گذشته، ادامه داد: با وجود چند برابر شدن جمعیت، ظرفیت تولید برق کشور حدود ۱۴ تا ۱۵ برابر افزایش یافته است و این دستاورد بزرگی است که باید برای مردم تبیین شود.

او در پایان خطاب به مسئولان تأکید کرد: لازم است خدمات و دستاورد‌های نظام به مردم اطلاع‌رسانی شود و اجازه ندهیم مردم از اقداماتی که برای رفاه و توسعه کشور انجام شده است، بی‌اطلاع بمانند.

منبع: استانداری فارس