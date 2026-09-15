باشگاه خبرنگاران جوان - راز پیروزی در بدر، نه در شمشیرهای برنده بود و نه در تعداد سربازان؛ در اتصال به منبعی بیپایان بود آیه «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ» این راز را فاش میکند اگر میخواهید بدانید چگونه این قانون در زندگی امروز هم عمل میکند، این متن را از دست ندهید.
در دل تاریکی شب، وقتی همه اسباب ظاهری ناکارآمد به نظر میرسند، حقیقتی آشکار میشود که قرآن با یک جمله کوتاه آن را فاش کرده است؛ «وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ»؛ تو پرتاب نکردی آنگاه که پرتاب کردی، بلکه خدا پرتاب کرد این آیه، پرده از بزرگترین راز موفقیت برمیدارد؛ رازی که بسیاری از ما آن را نادیده میگیریم و تنها به توان خود تکیه میکنیم.
این آیه به جنگ بدر اشاره دارد؛ جایی که پیامبر (ص) مشتی خاک برداشت و بهسوی سپاه دشمن پرتاب کرد در ظاهر، این کار کوچک و بیاثر بود، اما خداوند آن را به عاملی برای شکست سپاه کفر تبدیل کرد درس این آیه آن است که هر عمل ما، اگر با توکل و اخلاص همراه شود، از یک کار ساده فراتر میرود و به قدرتی الهی مجهز میشود.
اما معنای این آیه در زندگی روزمره چیست؟ یعنی تو باید تلاش کنی، باید بکاری، باید حرکت کنی، اما بدان که تأثیر واقعی کارت، از خداست همانطور که کشاورز بذر میپاشد، اما رشد را خدا میدهد؛ و همانطور که پزشک دارو تجویز میکند، اما شفا از جانب اوست این باور، نهتنها از خودبینی جلوگیری میکند، بلکه آرامشی عمیق به انسان میبخشد.
بسیاری از ما وقتی به موفقیتی میرسیم، فکر میکنیم همهاش نتیجه هوش و تلاش خودمان است، اما قرآن این نگاه را اصلاح میکند؛ میگوید تو وسیلهای هستی در دست خدا اگر این حقیقت را بپذیریم، از غرور دور میشویم و در هنگام شکست هم ناامید نمیشویم، چون میدانیم که نتیجه نهایی در دست اوست.
نمونه عینی این آیه را در زندگی حضرت موسی (ع) میبینیم؛ عصایی ساده در دست او، به فرمان خدا به اژدهایی مهیب تبدیل شد این نشان میدهد که قدرت واقعی، در ابزار نیست، بلکه در آن دستی است که ابزار را به حرکت درمیآورد همان عصا، وقتی در دست فرعون بود، چیزی جز چوب نبود، اما با اتصال به اراده الهی، معجزه شد.
امروز هم در عرصههای مختلف زندگی، این آیه میتواند چراغ راه باشد در جبهه علمی، پزشکان و دانشمندان بزرگ با تلاش شبانهروزی، اما با توکل به خدا، به کشفیات مهم رسیدهاند در جبهه نظامی، سردارانی مانند شهید سلیمانی، باایمان به همین حقیقت، در برابر دشمنان تا دندان مسلح ایستادند و پیروز شدند این نشان میدهد که نیروی انسانی، وقتی باایمان پیوند بخورد، شکستناپذیر میشود.
نکته مهم دیگر این است که این آیه، مسئولیتپذیری را از ما نمیگیرد؛ بلکه بر آن تأکید هم میکند «إِذْ رَمَیْتَ» یعنی تو باید پرتاب کنی، باید تلاش کنی و باید وظیفهات را انجام دهی، اما «وَلَٰکِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ» یعنی نتیجه نهایی، از اوست. پس نه تنبلی میکنیم و نه به خود مغرور میشویم؛ بلکه در اوج تلاش، متواضع و در اوج شکست، امیدوار باقی میمانیم.
پس بیاییم از امروز، هر کار کوچک و بزرگی را با توکل به خدا آغاز کنیم و بدانیم که اگر اخلاص در دل باشد، خداوند همان کار کوچک را به عاملی برای تحول بزرگ تبدیل میکند چه در درس، چه در کار، چه در جهاد و چه در زندگی خانوادگی، این آیه به ما میآموزد که وسیله و هدف، هر دو در دست اوست و ما تنها باید باایمان قدم برداریم.
منبع: فارس