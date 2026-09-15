باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم

افسر بازنشسته و تحلیلگر سیاست خارجی آمریکا، با تأکید بر توان پاسخ‌گویی ایران هشدار داد که اگر واشنگتن نتواند تهران را از نظر نظامی شکست دهد، ایران با بالا بردن هزینه جنگ منابع آمریکا را تحلیل می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دنیل دیویس، افسر بازنشسته و تحلیلگر سیاست خارجی گفت:  این بار، دشمن توانایی پاسخ‌گویی دارد و شما نمی‌توانید در برابر آن از خودتان دفاع کنید. تنها کاری که ایران باید انجام دهد این است که هزینه جنگ را برای ما بالا و بالاتر ببرد. اگر نتوانیم آن‌ها را از نظر نظامی شکست دهیم، منابعمان همچنان تحلیل خواهد رفت. تلفات بیشتری خواهیم داد و در نهایت پولمان تمام خواهد شد. و اقتصادمان به نقطه‌ای خواهد رسید که تحمل آن برایمان بسیار دشوار شود.

 

 

مطالب مرتبط
هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم
young journalists club

رصد هوایی ناوشکن‌های فرامنطقه‌ای در تنگه هرمز توسط ارتش و سپاه + فیلم

هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم
young journalists club

مشاور امنیت ملی ترامپ: عبور ناو هواپیمابر آمریکا از تنگه هرمز پیامی جدی برای ایران بود!

هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم
young journalists club

اهمیت تنگه هرمز در چیست؟

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
تولید خاویار در حاشیه رود ارس + فیلم
۲۴۳

تولید خاویار در حاشیه رود ارس + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم
۲۱۹

تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم
۲۰۷

 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
گول شیادان فضای مجازی برای تامین واکسن را نخورید + فیلم
۱۴۱

گول شیادان فضای مجازی برای تامین واکسن را نخورید + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم
۱۳۶

هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha