هشدار افسر سابق پنتاگون درباره جنگ فرسایشی با ایران + فیلم

بازخوانی یک پرونده جنایی؛حس عجیب برای کشف قتل پیرمرد
باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دنیل دیویس، افسر بازنشسته و تحلیلگر سیاست خارجی گفت: این بار، دشمن توانایی پاسخگویی دارد و شما نمیتوانید در برابر آن از خودتان دفاع کنید. تنها کاری که ایران باید انجام دهد این است که هزینه جنگ را برای ما بالا و بالاتر ببرد. اگر نتوانیم آنها را از نظر نظامی شکست دهیم، منابعمان همچنان تحلیل خواهد رفت. تلفات بیشتری خواهیم داد و در نهایت پولمان تمام خواهد شد. و اقتصادمان به نقطهای خواهد رسید که تحمل آن برایمان بسیار دشوار شود.