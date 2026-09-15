باشگاه خبرنگاران جوان - حسن عابدینی در هشتمین نشست سراسری افق تحول درخصوص مهم‌ترین دستاورد معاونت سیاسی در دوران تحول بیان کرد: مهم‌ترین اقداماتی که معاونت سیاسی در این دوران انجام داده، صرفا در این معاونت خلاصه نمی‌شود، بلکه موضوعات فرا راهبردی است که تأثیر داخلی و بین‌المللی دارد.

وی تصریح کرد: در این دوره موضوعات اصلی مه با آن روبه‌رو بودیم، چالش امنیتی و صیانت از مردم سالاری در آنتن بود. چابکی و چالاکی باید در این ایام مورد تأکید بیشتر قرار می‌گرفت و حفظ آنتن در این ایام بسیار اهمیت داشت.

معاون سیاسی رسانه ملی تأکید کرد: آنتن در این ایام و باتوجه به اتفاقات متعدد، نه‌تنها به‌عنوان اقدام پدافندی، بلکه از نظر محتوایی حفظ شد. اوج عظمت کار ما بخصوص با جنگ ۱۲ روزه و در عصر ۲۶ خرداد و حمله به ساختمان شیشه‌ای تبلور پیدا کرد.

عابدینی ادامه داد: فرمایشات رهبر شهیدمان نیز مبین همین حقیقت بود که از حرکت پرمعنای بانوی مجری تلویزیون در برابر حمله دشمن و اینکه سحر امامی در آن لحظات تکبیر گفت و نشانه قدرت ملت ایران بود، تقدیر کردند. صدها تحلیل و خبر در این خصوص در رسانه‌های جهان منتشر شد.

وی عنوان کرد:حفظ آنتن مهم‌ترین مسئله ما در این سال‌ها بود . موضوع روایت اول هم دستاورد دیگر بود، چراکه در شرایط جنگ ترکیبی و تحریف، روایت اول تعیین‌کننده است.

معاون سیاسی رسانه ملی ادامه داد: ما روایت همدلی، خدمت و حماسه را به تصویر کشیدیم. در چهارگوشه دنیا حضور پیدا کردیم و اکنون هم خبرنگاران ما در مرز و در جنوب هستند و وقایع را روایت می‌کنند. تشییع پیکر رهبر شهید نیز موضوعی عالمگیر شد و کار معاونت سیاسی پوشش دقیق این اتفاق بود.

عابدینی با اشاره به اینکه راه‌اندازی ۲۰۸کانال انتخاباتی دیگر اقدام مهم ما بود، اظهار کرد: معاونت سیاسی رسانه ملی ریاست ستاد انتخابات سازمان را برعهده داشت و به‌واسطه کانال‌های انتخاباتی اولین دیدگاه‌ها را از کل کشور روی آنتن برد، میزگرد تشکیل داد و بسیاری نمایندگان امروز به مدد همین دست تبلیغات به مجلس راه پیدا کردند.

وی اضافه کرد: معاونت سیاسی نشان داد که آمادگی عبور از بحران‌ها را دارد، در عین اینکه از مردم‌‌سالاری صیانت می‌کند و حقیقت را در جنگ ترکیبی تبیین می‌کند.

در ادامه احمد نوروزی در هشتمین نشست سراسری افق تحول با اشاره به دشواری فعالیت رسانه‌های برون‌مرزی در فضای رقابتی امروز اظهار کرد: فعالیت در این حوزه با کنشگران متعدد و چندین رسانه جایگزین همراه است و همین مسئله کار را دشوار می‌کند.

وی با اشاره به سابقه محدودیت‌ها علیه معاونت برون‌مرزی گفت: از سال ۱۳۸۸ به این سو، انواع تحریم‌ها و محدودیت‌ها را تجربه کرده‌ایم؛ محدودیت‌هایی که هدف آنها محدود کردن نهادی بود که می‌توانست در خارج از کشور تأثیرگذار باشد. این محدودیت‌ها از فضای اینترنتی و یوتیوب تا انواع سکو‌های مختلف را دربر گرفته است.

نوروزی تأکید کرد که در چنین شرایطی، یکی از مسائل اصلی معاونت برون‌مرزی، یافتن راه‌هایی برای ادامه فعالیت با وجود محدودیت‌های آزاردهنده بوده است. به همین منظور، ایجاد شبکه‌های توزیع جایگزین و حضور در بستر‌های کابلی در دستور کار قرار گرفت. هرجا بستر اصلی مخاطبین وجود دارد، الزام داریم که آنجا حضور و اثرگذاری داشته باشیم. بر همین اساس نیز معاونت برون‌مرزی مسیر‌هایی را برای نزدیک شدن هرچه بیشتر به مخاطب دنبال کرده است.

معاون برون‌مرزی سازمان صداوسیما همچنین با اشاره به تجربه‌های جدید در حوزه تولید دیجیتال گفت: در این رویکرد، تولید محتوا نمی‌تواند از شیوه توزیع آن جدا باشد. در همان لحظه‌ای که برای تولید محتوا برنامه‌ریزی می‌کنیم، باید توزیع آن نیز در نظر گرفته شود.

نوروزی در ادامه با اشاره به تحول دیجیتال در شبکه سحاب اظهار کرد: این معاونت ۲۷ کانال رادیویی ذیل شبکه سحاب دارد و تمام سرویس‌های رادیویی جهانی به‌سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده‌اند.

وی افزود: رسانه‌های رادیویی معاونت برون‌مرزی که روزانه حدود ۷۸ ساعت برنامه تولید می‌کردند، با یک تحول دیجیتال مواجه شده‌اند و فعالیت آنها دیگر به پخش سنتی رادیویی محدود نیست.

به گفته نوروزی، معاونت برون‌مرزی امروز دیگر صرفاً یک رسانه صوتی نیست و رادیو‌های این معاونت نیز به سمت تولید پادکست حرکت کرده‌اند؛ تغییری که بخشی از تلاش برای انطباق رسانه‌های برون‌مرزی با الگوی جدید مصرف رسانه‌ای و حضور در بستر‌هایی است که مخاطب امروز در آنها حضور دارد.

تلوبیون در دوره تحول به ۵۵ میلیون نصب فعال رسید/ رشد ٩٠ درصدی در مصرف اپلیکیشن

غلامرضا نوری در هشتمین نشست سراسری افق تحول با اشاره به دستاورد‌های این معاونت در دوره تحول گفت: طبق پیش‌بینی آفکام، مصرف رسانه‌های برودکست پخشی تا سال ۲۰۴۷ به صفر می‌رسد و این یعنی تهدید ذاتی تعطیلی این رسانه‌ها، اما سؤال اینجاست که چه تجویزی برای بقای آنها داریم؟ واقعیت این است که نبرد آینده، نبرد پلتفرم‌هاست.

وی افزود: سازمان صداوسیما حدود ۱۷ سال پیش معاونت فضای مجازی را تأسیس کرد و زودتر از بسیاری به فکر استفاده از پلتفرم‌ها افتاد، اما در آن مسیر با چالش‌هایی مواجه شد و تنها فرصتی که برای ما باقی ماند، «تلوبیون» بود که در این دوره، بزرگ‌ترین تحول را تجربه کرد. پلتفرم در حکمرانی حکم سرزمین را دارد. بدون سرزمین، امکان حکمرانی وجود ندارد و اگر پلتفرم نباشد، حکمرانی در فضای رسانه‌ای ممکن نخواهد بود.

معاون فضای مجازی رسانه ملی در ادامه با ارائه آمار عملکرد این معاونت در برخی حوزه‌ها بیان کرد: ما به ۵۵ میلیون نصب فعال تلوبیون دست یافتیم که در دوره جنگ رسانه‌ای این رقم به بیش از ۶۶ میلیون رسید. همچنین، ۹۰ درصد رشد در مصرف اپلیکیشن ثبت شده و تلوبیون ۶۲ میلیون مخاطب منحصر‌به‌فرد داشته که سالانه شش میلیارد اقدام به تماشا در آن صورت می‌گیرد.

نوری افزود: علاوه بر این، بخش کودک تلوبیون اکنون دارای ۱۱۰ هزار قطعه محتوای سالم است و سریال «پایتخت ۷» به تنهایی ۴ میلیارد دقیقه تماشا داشته و ۸۱۸ هزار کاربر هم‌زمان آن را تماشا کرده‌اند. در حوزه اکران آنلاین نیز پنج میلیون اقدام به تماشا ثبت شد و در حالی که مصرف پهنای باند تلوبیون معادل ۷۰ درصد کل پهنای باند کشور است، در جریان جام جهانی، ۴.۵ ترابایت ترافیک در ثانیه به ثبت رسید.

نوری در پایان تأکید کرد: بخشی از این تحول، مرهون جسارت در اتخاذ تصمیمات بزرگ است. با انتقال شرکت تکتا به معاونت فضای مجازی و انتقال تلوبیون به این شرکت، استقلال لازم حاصل شد و با تأمین منابع مالی، رشد خوبی را تجربه کردیم. اکنون «سپهر»، «ایران‌صدا» و سایر پلتفرم‌های سازمان، نقشه راهبردی ما برای آینده هستند؛ چراکه سازمان برای ماندگاری، نیازمند خلق یک زیست‌بوم جامع است.

مجاهدت‌ عظیم همکاران رسانه ملی در حین جنگ/ نقش‌آفرینی ملت مبعوث قهرمان در آنتن

محسن برمهانی در هشتمین نشست سراسری افق تحول درخصوص دستاورد‌های این دوره توضیح داد: یک زمانی تصاویر غزه و جنگ را می‌دیدیم و تنمان می‌لرزید، ولی این نگاه تغییر کرد و تجارب ارزشمندی در جنگ‌های تحمیلی اخیر برای ما و همکارانمان ماندگار شد.

وی افزود: همکاران سیما در دوران جنگ مجاهدت‌های بسیاری داشتند و از نزدیک می‌دانم چه تجربیاتی را به دست آورده‌اند.

برمهانی در ادامه گفت: همکاران ما مانند مجاهدان فی سبیل‌الله، واقعا آماده شهادت بودند. اقداماتی بسیار بزرگی صورت گرفته آن هم توسط همکارانی که شاید نامشان را هم ندانیم و کسی حتی از جزئیات آن اقدامات خبر نداشته باشد.

وی با بیان اینکه به نظرم بزرگ‌ترین دستاورد تحولی سازمان صداوسیما، مدیریت آنتن پس از شهادت امام عزیزمان بود، عنوان کرد: من معتقدم هر نظامی وقتی شکل می‌گیرد، بالأخره یک بزنگاه تاریخی دارد. در این خصوص انقلاب ما و بزنگاه تاریخی مورد نظر، اقدامات رسانه ملی در حدفاصل ۱۰ روز پس از شهادت رهبر انقلاب تا معرفی رهبر سوم انقلاب بود.

معاون سیمای رسانه ملی متذکر شد: رسانه ملی در آن روز‌های حساس با مردم ایران حرف زد و حتی بالاتر با همه جهان حرف زد و صداوسیما واقعا این کار خطیر را به‌خوبی انجام داد. ما همواره در این بزنگاه به این فکر می‌کردیم که اگر امام شهید بودند، در چنین روز‌هایی از ما چه می‌خواستند و آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای از ما چه خواسته‌ای دارند؟ این مهم‌ترین کاری بود که باید انجام می‌دادیم.

برمهانی با اشاره به نقش ملت مبعوث قهرمان در مدیریت آنتن نیز گفت: رسانه ملی در شرایط جنگی بسیار کار مهمی انجام داد. بحث محتوایی، نشانه شناسی و... در دوران تحول تغییر کرد و حتی برنامه‌های سرگرمی ما بدون گل درشت و برجسته‌سازی بی‌علت، محتوای مناسب و پیام‌دار به مخاطب منتقل کرد.

سند تحول در مسیر برآوردن آرزو‌های ماست/ رسانه ملی تصویرگر همه ایران

علیرضا کیخا در هشتمین نشست سراسری افق تحول درخصوص مهم‌ترین رویداد‌های تحولی در معاونت خود طی پنج سال اخیر بیان کرد: امروز می‌دانیم که سند تحول در مسیر برآوردن آرزو‌های ماست. آرزو‌هایی که هرگز فکر نمی‌کردیم روزی برآورده شود.

وی تصریح کرد: پیش از تحول روستا‌ها و نقاط دور سهمی از آنتن نداشتند و ایده امروز «ایران ما» با تخصیص روزانه ۱۰ ساعت به تولیدات شبکه‌های استانی زمینه‌ساز تحقق همان آرزوست که بدان اشاره کردم.

معاون امور استان‌های رسانه ملی اضافه کرد: مردم امروز برنامه‌های رسانه ملی را با کیفیت بالا دریافت می‌کنند و همه شبکه‌های استانی ارتقای کیفیت تصویر به HD را تجربه کرده‌اند. براساس یک نظرسنجی که از سوی مرکز تحقیقات انجام شد، ۶۴ درصد مخاطبان رسانه ملی پیش از تحول اعلام کرده بودند که خود را در قاب آنتن ملی نمی‌بینند که امروز این آمار به‌واسطه رویداد ملی «ایران جان» در استان‌های مختلف و سایر اقدامات، بهبود یافته و مبین آن است که رسانه ملی می‌تواند تصویر همه ایران جان ما باشد.

کیخا تأکید کرد: سند تحول ظرفیتی دارد که اگر به آن باور داشته باشیم، همچنان می‌تواند آرزو‌های ما را محقق کند و این امر در استان‌ها پیگیری می‌شود. تمام لایه‌های برنامه‌سازی در استان‌ها باید سند تحول را باور کنند و اگر باور کنیم، عظمت ایران اسلامی را نشان می‌دهیم. بسیاری از دیدنی‌ها را در این سال‌ها گفتیم، اما هنوز بسیاری از گفتنی‌ها را بازگو نکرده‌ایم.

وی ادامه داد: معتقدم بزرگ‌ترین دستاورد در این پنج سال تبدیل شدن از رسانه پسران به پیشران است. امروز حرکت‌دهنده دستگاه‌ها در استان‌ها و تبدیل به قرارگاه شدیم و این شعار نیست. در حادثه تلخ شهادت آقای جان ما به رسانه صاحب تفکر و ایده تبدیل شدیم.

معاون امور استان‌های رسانه ملی تأکید کرد: سند تحول رسانه نلی، سند تحول بسیاری از اتفاقات کشور است. رسانه ملی این باور را به وجود آورد که می‌توان مسائل کشور را حل کرد. در حادثه آتش‌سوزی بندر شهید رجایی، بندرعباس بیش از ۷۲ ساعت خبرنگار ما در ۱۰۰ متری آتش ایستاده بود و اجازه تحریف را از رسانه‌های ضد انقلاب گرفتیم. اینها دستاورد دوران تحول است.

وی متذکر شد: معاونت امور استان‌ها و سیمافیلم اکنون بخشی از مأموریت خود را به روستا‌ها و استان‌های مختلف معطوف کرده‌اند؛ "دیار مادری" و "آسباد" که اکنون روی آنتن هستند، هر دو در همین راستا تولید شده‌اند.

منبع: رسانه ملی