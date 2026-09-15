باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت اجرای بیمه شخص ثالث برای وسایل نقلیه ریلی، بهویژه ناوگان مترو، گفت: قانون، سالهاست که بیمه شخص ثالث را برای تمامی وسایل نقلیه موتوری، اعم از زمینی و ریلی، الزامی کرده است؛ اما یکی از موانع اجرای این حکم، نبود تعرفه حق بیمه برای ناوگان ریلی بود که خوشبختانه با پیگیریهای صندوق تأمین خسارتهای بدنی و همراهی بیمه مرکزی، این مشکل در سال ۱۴۰۱ برطرف شد.
او افزود: در ادامه نیز با پیگیریهای صندوق، امروز متروی کلانشهرهای دارای شبکه مترو، تحت پوشش بیمه شخص ثالث قرار گرفتهاند؛ هرچند به دلیل نبود بانک اطلاعاتی جامع، امکان اظهارنظر قطعی درباره بیمه بودن تمامی واگنها وجود ندارد.
قمصریان ادامه داد: با این حال، چالش اصلی همچنان در حوزه ناوگان ریلی برونشهری، بهویژه واگنهای باری است. با وجود کاهش تعرفهها و اعطای چندین مرحله بخشودگی جرایم، هنوز بخش قابل توجهی از این ناوگان از اجرای تکلیف قانونی خود در زمینه تهیه بیمه شخص ثالث استقبال نکردهاند.
مدیرعامل صندوق تأمین خسارتهای بدنی تأکید کرد: از این رو، برای اجرای کامل قانون، همراهی و اقدام مؤثر دستگاههای متولی، بهویژه وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور، ضروری است.