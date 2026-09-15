باشگاه خبرنگاران جوان - فرزین رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری ال‌۹۰ با یک دستگاه کامیون در محور پیرانشهر - نقده، چهار کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: این حادثه در محور پیرانشهر به نقده، پایین‌تر از پیچ «دوآب» و در محدوده روستای قارنا روی داد و پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس جلدیان و قارنا به همراه تیم نجات جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان گفت: راننده کامیون نیز در این سانحه مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

رضازاده یادآور شد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

منبع: اورژانس