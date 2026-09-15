رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری ال‌۹۰ با یک دستگاه کامیون در محور پیرانشهر - نقده، چهار کشته و یک مصدوم برجا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرزین رضازاده رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری ال‌۹۰ با یک دستگاه کامیون در محور پیرانشهر - نقده، چهار کشته و یک مصدوم برجا گذاشت. 

رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: این حادثه در محور پیرانشهر به نقده، پایین‌تر از پیچ «دوآب» و در محدوده روستای قارنا روی داد و پس از اعلام حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، آمبولانس‌های پایگاه‌های اورژانس جلدیان و قارنا به همراه تیم نجات جمعیت هلال احمر به محل اعزام شدند.

رئیس اورژانس استان گفت: راننده کامیون نیز در این سانحه مصدوم شد که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

رضازاده یادآور شد: علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

منبع: اورژانس

برچسب ها: سانحه رانندگی ، اورژانس
خبرهای مرتبط
رئیس اورژانس تهران در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
مصدومیت ۱۹ نفر بر اثر تصادف مینی‌بوس با پراید و سمند
۹ مصدوم در تصادف زنجیره‌ای استان همدان
۴ کشته حاصل تصادف در محور گله دار به مُهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
برپایی نمایشگاه‌های فروش پاییزه در ۹ شهرستان آذربایجان غربی
مشارکت بیش از هزار و ۷۰۰ دانش آموز آذربایجان غربی در طرح «مأموریت ماکان»
از ارتش تا قلم؛ روایت زندگی شاعر، محمدرضا مهرزاد صدقیانی
تصادف مرگبار در جاده نقده - پیرانشهر چهار کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
آخرین اخبار
تصادف مرگبار در جاده نقده - پیرانشهر چهار کشته و یک مصدوم برجا گذاشت
از ارتش تا قلم؛ روایت زندگی شاعر، محمدرضا مهرزاد صدقیانی
برپایی نمایشگاه‌های فروش پاییزه در ۹ شهرستان آذربایجان غربی
مشارکت بیش از هزار و ۷۰۰ دانش آموز آذربایجان غربی در طرح «مأموریت ماکان»
پلیس امانت‌دار میاندوآبی سکه های طلا را به صاحبش بازگرداند
مطالبه دیرین مردم میاندوآب–سرچم در مسیر تحقق؛ پیشرفت ۲۰ درصدی عملیات روکش آسفالت محور