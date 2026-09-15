رئیس سازمان اورژانس کشور گفت: مذاکره سازمان اورژانس با سازمان اداری و استخدامی برای اعطای مجوز برای جذب ۵ هزار نفر در سال آینده در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - جعفر میعادفر رئیس سازمان اورژانس کشور در نشست خبری گفت: اکنون ۳۲ خودروی عملیاتی و سه آشیانه بالگرد برای مناطق محروم خریداری شده و در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است؛ همچنین بیش از ۱۶۰ دستگاه موتورلانس تامین و در اختیار دانشگاه‌ها قرار گرفته است.

به گفته وی، ۳۷۴۱ نفر جذب اورژانس شده‌اند. در آزمون جدید استخدامی افراد دیگری نیز جذب خواهند شد. تا پایان سال ۵۰۰ نفر دیگر نیز جذب می‌شوند.

رئیس سازمان اورژانس کشور تصریح کرد: در حال حاضر ۴۵۰ دستگاه آمبولانس تامین و وارد ناوگان شده است. قیمت خرید هر دستگاه آمبولانس در حدود ۲۵ میلیارد تومان است.

میعادفر تاکید کرد: بر اساس صحبت‌های انجام شده قرار است مجوز جذب ۵ هزار نفر دیگر در آینده صادر شود؛ با برگزاری کنکور محلی در مناطق محروم فرصت جذب نیروی انسانی و تحصیل این افراد فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: ضریب سختی کار اورژانس باید از ۳۰۰۰ فراتر برود و در همین خصوص صحبت‌هایی با وزارت بهداشت انجام شده است.

وی افزود: توسعه زیر ساخت‌ها برای پاسخ سریع، بهره وری از هوش مصنوعی و سامانه‌ها و پزشکی از راه دور و ارتقای سرمایه انسانی در جذب نیرو از جمله اهداف سازمان اورژانس کشور است.