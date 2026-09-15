فرماندار گیلانغرب گفت: مرز سومار که بصورت موقت از سوی طرف عراقی بسته شده بود، از صبح امروز برای انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بازگشایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حشمت رضایی اظهار کرد: مرز سومار که به‌صورت یک‌طرفه از روز شنبه هفته جاری ۲۱ شهریورماه از سوی طرف عراقی بسته شده بود، از صبح امروز پس از چند روز وقفه ، برای انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بازگشایی شد و روند صادرات کالا در این مرز رسمی از سر گرفته شده است.

وی افزود: هم‌اکنون روزانه حدود ۳۰۰ دستگاه کامیون کالای صادراتی در مسیر ورود و خروج از مرز سومار تردد دارند و بیشترین محموله های تجاری شامل خشکبار ، مصالح ساختمانی ، کاشی و کالاهای فاسد شدنی است.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به اهمیت مرز سومار در مبادلات تجاری با کشور عراق، گفت: با بازگشایی این مرز، روند فعالیت‌های اقتصادی و صادرات کالا از سر گرفته شده و تردد کامیون‌ها در حال انجام است.

او گفت: تجار می توانند همانند روال سابق برای انجام فعالیت های تجاری به این مرز مراجعه کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مرز سومار ، فعالیت های اقتصادی
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فرماندار گیلانغرب: مرز سومار بازگشایی شد