باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مراسم گرامیداشت سیوهشتمین سالگرد پروتکل مونترال و روز جهانی ازن صبح امروز با حضور رئیس سازمان حفاظن از محیط زیست برگزار شد.
سعید محمودی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در این مراسم با اشاره به روند حفاظت از لایه اوزون اظهار کرد: پروتکل مونترال توانست تا حد زیادی مسئله تخریب لایه اوزون را کنترل و نگرانیهای موجود در این زمینه را کاهش دهد، اما این روند پایان کار نبود.
وی افزود: اصلاحی که در سال ۲۰۱۶ در این برنامه انجام شد، به نظر من نقطه عطف این اقدام بود و افرادی که این برنامه را طراحی کردند، بسیار آگاه بودند و توانستند مسئله حفاظت از لایه اوزون را به موضوع گازهای گلخانهای و مسائل علمی مرتبط با آن پیوند بزنند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در سالهای پیش از این اصلاح، در برخی محافل این پرسش مطرح میشد که چرا موضوع اقلیم در کنار مسئله اوزون مطرح شده است، در حالی که یک سال پیش از آن توافق بزرگ پاریس با سر و صدای زیادی شکل گرفته بود.
محمودی با بیان اینکه از نظر اجرا، پروتکل مونترال نمونه موفقی به شمار میرود، گفت: به نظر من توافق مونترال از نظر موفقیت در اجرا، نمونهای کمنظیر است و مقایسه آن با توافق پاریس نشان میدهد که این برنامه اثرگذاری بیشتری در مرحله اجرا داشته است.
وی تصریح کرد: یکی از دلایل این موفقیت آن است که در پروتکل مونترال با اهداف مشخص و کمی روبهرو بودیم؛ هدف تعیین شد و برای رسیدن به آن تلاش شد و امروز اجرای این برنامه در کشورها دنبال و کنترل میشود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه به تفاوتهای موضوع حفاظت از اوزون و مقابله با تغییرات اقلیمی اشاره کرد و گفت: در موضوع تغییرات اقلیمی، مسئله بسیار گستردهتر است؛ چرا که تحقق اهداف آن میتواند ساختار انرژی و حتی اقتصاد جهان را تغییر دهد و این کار بسیار سنگینی است.
محمودی افزود: هنوز سوختهای فسیلی اساس بسیاری از فعالیتهای تولیدی و اقتصادی در جهان هستند و تغییر این ساختار به زمان و برنامهریزی گستردهای نیاز دارد.
وی همچنین با اشاره به شرایط فعالیت نیروهای محیط زیست گفت: افرادی که بیش از همه در معرض تأثیرات مختلف محیطی و اشعههای خورشیدی قرار دارند، محیطبانان هستند؛ چرا که در فصل تابستان از صبح تا شب در معرض تابش مستقیم آفتاب فعالیت میکنند.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به استفاده محیطبانان از تجهیزات و دوربینهای شکاری اظهار کرد: موضوع دیگری که وجود دارد، استفاده از دوربینهای شکاری در طول روز و زیر نور شدید آفتاب است. استفاده طولانیمدت از این تجهیزات میتواند برای چشم آسیبزا باشد.
محمودی تأکید کرد: اگر بتوان استفاده از این تجهیزات را در ساعات تابش شدید آفتاب کاهش داد و در زمانهای مناسبتری با نمای بیشتر از آنها استفاده کرد، میتواند برای حفظ سلامت محیطبانان مؤثرتر باشد.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای محیطبانان گفت: محیطبانان افرادی باارزش و زحمتکش هستند و همه ما برای تحقق اهداف محیط زیست و حفاظت از محیط زیست در سطح بینالمللی تلاش میکنیم.
محمودی خاطرنشان کرد: تفاوتی ندارد که در حوزه کنوانسیونهای تنوع زیستی یا سایر حوزههای محیط زیستی فعالیت کنیم؛ هدف همه ما تلاش برای بهتر شدن شرایط محیط زیست، جهان و این سیاره ارزشمند است.