باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - بر اساس مجموعه مکاتبات رسمی میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست برندها و مدلهای خودروهای دارای خدمات پس از فروش برای واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور بهروزرسانی شده است؛ اقدامی که میتواند مسیر ورود طیفی از خودروهای خارجی، بهویژه خودروهای لوکس و گرانقیمت، به بازار ایران را هموارتر کند.
مطابق یکی از این ابلاغیهها، در فهرست جدید خودروهای مشمول خدمات پس از فروش، مدلهایی از برندهای نیسان، مرسدسبنز و پورشه قرار گرفتهاند. در بخش مربوط به نیسان، مدل INFINITI QX80 درج شده و برای مرسدسبنز نیز مدلهایی از سریهای S، E و G شامل S450، S500، S580، S63، G63، E450 و E250 در فهرست دیده میشود.
همچنین در بخش محصولات پورشه، مدلهای 911، Panamera، Cayenne، Taycan و Macan در این فهرست قرار گرفتهاند.
تأکید بر خدمات پس از فروش؛ شرط مهم برای واردات
بررسی محتوای مکاتبات نشان میدهد موضوع صرفاً به اعلام اسامی خودروها محدود نیست و برخورداری از خدمات پس از فروش و امکان تأمین خدمات فنی و قطعات یکی از محورهای اصلی این فرآیند است.
بر اساس مفاد نامههای ارسالی، اضافهشدن برندها و مدلهای جدید به فهرست، پس از بررسیهای انجامشده در ارتباط با امکان ارائه خدمات پس از فروش صورت گرفته است. از این منظر، سیاست جدید تلاش میکند ورود خودروهای خارجی را از مرحله واردات صرف فراتر برده و موضوع پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش را نیز در فرآیند واردات لحاظ کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که ورود خودروهای لوکس و بعضاً کمتیراژ، بدون ایجاد شبکه خدماتی مناسب، میتواند چالشهایی در زمینه تعمیرات، تأمین قطعات و نگهداری خودرو برای مالکان ایجاد کند.
MAYBACH در مسیر ورود به کشور
در یکی دیگر از مکاتبات، موضوع واردات خودروی سواری بنز سری G.MAYBACH توسط ایرانیان خارج از کشور بهصورت مشخص مورد توجه قرار گرفته است.
بر اساس این نامه، امکان واردات و ترخیص این خودرو با توجه به بررسیهای انجامشده در خصوص شرایط واردات و ترخیص، به شرط ارائه خدمات پس از فروش و تأمین الزامات مربوطه، مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است در صورت وجود شرایط لازم، اقدامات مقتضی برای صدور دستور انجام شود.
ورود نام MAYBACH به این فرآیند را میتوان یکی از نشانههای گسترش دامنه خودروهای قابل ورود در چارچوب مقررات جدید دانست؛ چرا که این برند در رده خودروهای فوقلوکس قرار میگیرد و ورود آن میتواند توجه ویژهای را در بازار خودرو به خود جلب کند.
مسئولیت اجرا بر عهده گمرک
در بخش دیگری از این مکاتبات، بر نحوه اجرای ضوابط و مسئولیت دستگاههای ذیربط تأکید شده است. بر اساس ابلاغیه مربوط، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد اعلامشده بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی عنوان شده است.
همچنین در مکاتبات اداری میان بخشهای مرتبط وزارت صمت، گمرک و حوزههای مسئول در زمینه واردات خودرو، بر لزوم رعایت مقررات و انجام اقدامات لازم برای اجرای فرآیند واردات تأکید شده است.
پیام این ابلاغیهها برای بازار خودرو چیست؟
از منظر تحلیلی، بهروزرسانی فهرست خودروهای دارای خدمات پس از فروش را میتوان بخشی از تلاش سیاستگذار برای **تنظیم و تسهیل واردات خودرو در چارچوب ضوابط مشخص** دانست. اضافهشدن مدلهای متنوع از برندهای شناختهشده جهانی، در صورت فراهم بودن سایر شرایط قانونی، میتواند تنوع خودروهای وارداتی را افزایش دهد.
با این حال، اثر واقعی این تصمیم بر بازار به چند عامل وابسته است؛ از جمله تعداد خودروهای واردشده، نحوه تأمین قطعات و خدمات پس از فروش، هزینههای واردات و عوارض، شرایط ثبت سفارش و ترخیص و همچنین قدرت خرید متقاضیان
از سوی دیگر، حضور خودروهایی در رده قیمتی بالاتر مانند محصولات پورشه، مرسدسبنز و MAYBACH الزاماً به معنای اثرگذاری گسترده آنها بر بازار عمومی خودرو نیست؛ بلکه بیشتر میتواند به افزایش تنوع در بخش خودروهای وارداتی و پاسخ به تقاضای گروه خاصی از خریداران منجر شود.
گفتنی است فهرست خودروهای واجد شرایط خدمات پس از فروش برای واردات توسط ایرانیان خارج از کشور در حال توسعه و بهروزرسانی است و در صورت طیشدن سایر مراحل قانونی، مدلهای جدیدی از خودروهای خارجی میتوانند به بازار ایران راه پیدا کنند؛ موضوعی که باید آثار آن بر روند واردات، قیمت خودروهای خارجی و میزان رقابت در بازار را در ماههای آینده دنبال کرد.