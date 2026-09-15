باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - دیدار تیمهای استقلال و السد قطر در نگاه اول شاید پیروزی نماینده ایران مابل باشگاهی از قطر در نوع خود عجیب نباشد، اما نکاتی را در خود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.
فوتبال ایران فراتر از قطر است و برتری در بحث ملی برای همه فوتبالدوستان ایرانی و البته آسیاییها مسجل است، اما در بازیهای باشگاهی با توجه به هزینههای گزاف تیمهای حاشیه خلیج فارس سال هاست همین باشگاهها موی دماغ ایرانیها شدند و ضعف در مقابل ایران را با خریدهای سنگین خارجی جبران کردند.استقلال در بازی با السد نشان داد فوتبال ایران میتواند در رده باشگاهی هم فراتر از فوتبال قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس باشد.
ستارههای نامدار فوتبال جهان در ترکیب تیم السد در مقابل تیم یکدست و جوان استقلال مات و مبهوت بودند و این هنر از روی نیمکت استقلال به درون زمین تزریق شده است.
سهراب را به خاطر داشته باشیم او در آینده حرفهای زیادی برای گفتن دارد و اگر امروز آبیها به قول معروف با پنجره بسته در لیگ نخبگان نتیجه میگیرند و در لیگ برتر فوتبال هم مدعی هستند مرهون چند عامل اصلی است که سهراب مهمترین آن است.
سهراب بختیاری زاده یک اصل را در استقلال رعایت کرد که اگر در تمام ارکان کشور رعایت میشد امروز شرایط ما بهتر از این بود و این اصل یعنی با همین داشتهها بدون شکایت و با همین امکانات باید بهترین باشیم.
دومین اصل در مورد موفقیت این روزهای استقلال توفیق اجباری در بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی بود. سالهای قبل در دوران قهرمانیهای پیاپی پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال، استقلالیها با تغییر هر مدیر و سرمربی تیم را زیر و رو میکردند و بیش از ۱۰ تغییر و بعضا خریدهایی که به سود تیم نبود و فقط مدیران از آن منتفع میشدند و باز در پایان فصل ثبات پرسپولیس بر خریدهای زیاد و گران استقلال پیروز میشد.
پنجره بسته استقلال باعث شد این تیم با همان نفرات قبلی و اعتماد به چند جوان جویای نام، استقلالی بزرگتر، قدرتمندتر و ترسناکتر را بسازد و این استقلال توان قهرمانی در لیگ برتر و حتی رسیدن به مراحل پایانی لیگ نخبگان را دارد. سهراب بختیاری زاده شرایط استقلال را درک کرد، فضای کار را برای جوانان باز کرد و در نهایت مزد آن را گرفت.
استقلالیها اگر امروز رستم وار در زمین مقابل ستارههای چندین میلیون دلاری السد قدم میزنند و آوای شادی سر میدهند به لطف اسم رمزی است که سهراب سالها در صندوقچه قلبش نگه داشته بود و در فرصت مناسب از آن بهره بُرد.
امیدوارم باز شدن پنجره استقلال فقط برای یکی ۲ خرید در پستهای مورد نیاز باشد و خریدهای بی جا شاکله تیم سهراب را بهم نریزد و این همان اشتباهی بود که سالها استقلالیها مرتکب شدند و پرسپولیسیها از آن سود بردند.