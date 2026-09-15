باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی -عباس علی‌آبادی روز سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از پست برق ۶۶ کیلوولتی گویم شیراز، با اشاره به ظرفیت‌ها و جایگاه صنعت آب و برق کشور اظهار کرد: صنعت برق ایران یکی از پایدارترین و قدرتمندترین صنایع منطقه به شمار می‌رود وکشور در طول سال‌های پس از انقلاب اسلامی، مسیر پیشرفت و توسعه را با قدرت طی کرده است.

خوداتکایی صنعت آب و برق در شرایط تحریم

وزیر نیرو با اشاره به توانمندی‌های کشور در حوزه آب و برق در شرایط تحریم افزود: حتی اگر تمام در‌های دنیا به روی ایران بسته شود، صنعت آب و برق کشور همچنان متکی بر توان داخلی خواهد بود و نیازی به واردات تجهیزات نخواهد داشت. امروز حتی بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز این صنایع نیز در داخل کشور تولید می‌شود.

علی‌آبادی با اشاره به اهمیت پست برق گویم شیراز گفت: این ایستگاه از نقش و جایگاه مهمی در شبکه برق استان فارس برخوردار است و بهره‌برداری از آن می‌تواند به تقویت و پایداری شبکه برق منطقه کمک کند.

او در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: مقام شهدا جایگاهی بسیار والا دارد و قرآن کریم نیز بر این موضوع تأکید کرده است.

وزیر نیرو با اشاره به آیه «وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْیَاءٌ» افزود: بر اساس آموزه‌های قرآن کریم، نباید شهدا را مرده بدانیم؛ آنان زنده‌اند و نزد پروردگار خود روزی می‌گیرند.

علی‌آبادی ادامه داد: همه ما برای مدت کوتاهی در این دنیا زندگی می‌کنیم، اما حیات شهید از جنس حیات عادی انسان‌ها نیست و او نزد پروردگار خود از جایگاهی ارزشمند و والا برخوردار است.

او افزود: خوشحالم که امروز این نگاه و درک در جامعه ما شکل گرفته است که شهدای خدمت را با چنین عظمت و احترامی گرامی می‌داریم.

فداکاری شهدای صنعت آب و برق

وزیر نیرو در ادامه با اشاره به شهدای صنعت برق در جنگ اخیر گفت: صنعت برق کشور در جریان این جنگ شهدای زیادی تقدیم کرد. در هر نقطه‌ای که مورد اصابت قرار می‌گرفت، تأسیسات و شبکه‌های آب و برق نیز آسیب می‌دید و همکاران ما باید بلافاصله در محل حاضر می‌شدند تا ضمن رفع خسارت، خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

علی‌آبادی با تأکید بر توانمندی و مقاومت ملت ایران در برابر دشمن افزود: ما نشان دادیم که کشوری با تمدن و پیشینه‌ای طولانی هستیم و هزاران سال تمدن و تجربه تاریخی، پشتوانه‌ای ارزشمند برای ملت ایران است که به ما توان ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن را داده است.

او در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمدی و دیگر شهدای صنعت آب و برق اظهار کرد: این شهدا تا آخرین لحظه و تا آخرین قطره وجود خود برای مردمشان ایستادگی و مقاومت کردند تا چراغ خانه‌های مردم خاموش نشود.