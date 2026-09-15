باشگاه خبرنگاران جوان - تجمع شبانه مردم ولایت‌مدار و انقلابی خوی با حضور جمعی از مردم همیشه در صحنه، مسئولان درشهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. در این تجمع، مردم خوی با حضور پرشور خود و با سر دادن شعار‌هایی در خون‌خواهی رهبر شهید و حمایت از رزمندگان اسلام، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند. این حضور گسترده و پرشوراز میدان امام حسین علیه السلام به سمت امامزاده سیدبهلول جلوه‌ای دیگر از همراهی و همدلی مردم شهرستان خوی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از رزمندگان اسلام را به نمایش گذاشت.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید