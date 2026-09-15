شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی و همیشه در صحنه شهرستان خوی استان آذربایجان غربی در قرار‌های شبانه را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمع شبانه مردم ولایت‌مدار و انقلابی خوی با حضور جمعی از مردم همیشه در صحنه، مسئولان درشهرستان خوی استان آذربایجان غربی برگزار شد. در این تجمع، مردم خوی با حضور پرشور خود و با سر دادن شعار‌هایی در خون‌خواهی رهبر شهید و حمایت از رزمندگان اسلام، بار دیگر بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت‌مداری و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند. شرکت‌کنندگان در این مراسم ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام، بر حفظ وحدت و انسجام ملی و تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی تأکید کردند. این حضور گسترده و پرشوراز میدان امام حسین علیه السلام به سمت امامزاده سیدبهلول جلوه‌ای دیگر از همراهی و همدلی مردم شهرستان خوی با آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از رزمندگان اسلام را به نمایش گذاشت.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان غربی

حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

حضور با صلابت مردم انقلابی خوی در میدان مقاومت

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، سوژه خبری ، رهبر شهید انقلاب
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