باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصطفی پورمحمدی، رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این مرکز تاکنون بیش از ۱۳۰۰ جلد کتاب در حوزه‌های تاریخی، اندیشه‌ای، خاطره و ترجمه منتشر کرده است.

وی با اشاره به وقفه ایجادشده در سال گذشته به دلیل جنگ و حوادث دیگر گفت: امسال با تلاش جدی همکاران، ۲۰ کتاب جدید رونمایی شد و پیش‌بینی می‌شود در ماه‌های آینده کتاب‌های نشر اول به ۳۰ عنوان برسد. همچنین بیش از ۵۰ تا ۶۰ کتاب تجدید چاپ خواهد شد و در مجموع نزدیک به ۱۰۰ کتاب امسال به بازار عرضه می‌شود.

پورمحمدی با تأکید بر نیاز امروز جامعه به کتاب و اندیشه‌ورزی گفت: امروز کشور ما، منطقه و جهان در حال یک دگرگونی ذهنی و پارادایمی است. هر ملتی که بتواند آرمان‌ها، ایده‌ها و راهکار‌های بهتری ارائه دهد، جایگاه ممتازی در عرصه جهانی و تاریخی خواهد داشت.

وی با اشاره به دستاورد‌های ملت ایران در سال‌های اخیر افزود: ملت ایران کار‌های بزرگی انجام داده و سرمایه‌های بزرگی هزینه کرده است. اکنون وقت آن است که این دستاورد‌ها را بازگو، بیان و مکتوب کنیم.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره رویکرد این مرکز گفت: ما مؤسسه تاریخ‌نگاری و اسنادی هستیم و بیشتر به حوزه تاریخ می‌پردازیم. امسال آثاری از دوران مشروطه، چهره‌های سرشناس، گروه‌های انقلابی و غیرانقلابی، چهره‌های مثبت و منفی، قهرمان و ضدقهرمان و حوادث قبل و بعد از انقلاب را با اسناد معتبر، روایت‌های دقیق، نگارش جذاب و چاپ مناسب به بازار ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی حوزه نشر تصریح کرد: بازار و اقتصاد کتاب مانند سایر بخش‌ها دشوار است و چاپ کتاب گران تمام می‌شود، اما تلاش می‌کنیم با خلاصه‌ها، گزارش‌ها و مطالب سایت، پیام کتاب را به مخاطبان برسانیم.

پورمحمدی با دعوت از همه اقشار برای ترویج کتاب‌خوانی گفت: همه ما وظیفه داریم در این شرایط سخت، رسالت بزرگ خود را به خوبی انجام دهیم. نویسنده، پژوهشگر، خبرنگار، تهیه‌کننده و هنرمند باید بدانند به اندازه رزمنده در میدان تعیین‌کننده هستند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مردم به آرامش، امید، اعتماد و احساس خوب نیاز دارند. ما با روایت‌های درست، داستان‌ها و تاریخ می‌توانیم فضای زندگی را دلنشین‌تر کنیم و سختی‌ها را تحمل‌پذیرتر سازیم. هیچ کشوری بدون عبور از مشکلات بزرگ به دستاورد‌های بزرگ نرسیده است. نقش ما نیز همانند موشک، پهپاد و رزمنده در میدان، تعیین‌کننده است.