مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی، از توزیع ۱۶ هزار و ۸۴۰ تن آرد توسط شبکه تعاون روستایی استان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد حسامی مدیریت تعاون روستائی آذربایجان غربی گفت: در شش ماهه نخست سال جاری، در مجموع ۱۶ هزار و ۸۴۰ تن آرد توسط شبکه تعاون روستایی آذربایجان غربی توزیع شده که شامل ۱۴ هزار و ۴۲۹ تن آرد خبازی، ۵۷۶ تن آرد شهری و یک هزار و ۸۳۵ تن آرد خانهپز بوده است.
وی افزود: تأمین و توزیع منظم آرد مورد نیاز مناطق مختلف، بهویژه روستاها و مناطق کمبرخوردار، از جمله خدمات مهم شبکه تعاون روستایی به شمار میرود و این شبکه با بهرهگیری از ظرفیت اتحادیهها و شرکتهای تعاونی روستایی، فرآیند توزیع آرد را در چارچوب سهمیههای تعیینشده دنبال میکند.
مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: استمرار این روند با هدف تسهیل دسترسی مردم به آرد مورد نیاز و تأمین منظم نیاز واحدهای خبازی و خانوارهای روستایی انجام میشود و شبکه تعاون روستایی استان در راستای خدمترسانی مطلوب به مردم، نظارت و پیگیری لازم بر فرآیند توزیع را ادامه خواهد داد.