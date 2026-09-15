دیدار‌های تدارکاتی و انتخابی تیم ملی چوگان جمهوری اسلامی ایران با حضور جمعی از برترین چوگان‌بازان کشور و همچنین دو بازیکن از کشور پاکستان، در تهران برگزار شد. کادر فنی تیم ملی در این مرحله با بررسی عملکرد بازیکنان در جریان دیدار‌های تدارکاتی، شرایط فنی، آمادگی جسمانی، هماهنگی تیمی و توانایی‌های فردی آنان را مورد ارزیابی قرار خواهد داد تا زمینه انتخاب شایسته‌ترین نفرات برای حضور در ترکیب تیم ملی فراهم شود. برگزاری این دیدار‌ها در راستای برنامه‌های فدراسیون چوگان جمهوری اسلامی ایران برای آماده‌سازی تیم ملی و افزایش سطح آمادگی بازیکنان در آستانه رقابت‌های بین‌المللی پیش‌رو انجام شد.