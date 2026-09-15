رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: رعایت بهداشت فردی از جمله راه‌های پیشگیری از ابتلا به سویه در گردش کرونا است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد رضا صالحی استاد بیماری‌های عفونی و رئیس مرکز تحقیقات مقاومت میکروبی و مدیریت مصرف آنتی بیوتیک‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سویه جدید کرونا از زیر مجموعه امیکرون است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که درگیری شدید و ریوی را نخواهد داشت.

به گفته وی، در بین گروه‌های در معرض خطر علائم شدیدی ناشی از سویه جدید کرونا گزارش نشده است. رفتار این واریانت ویروس شبیه امیکرون است.

صالحی تصریح کرد: اکنون درمان ضد ویروسی برای این واریانت توصیه نمی‌شود طول دوره بیماری در بین ۳ تا ۵ روز است؛ گلو درد، سر درد و تب از علائم همین سویه جدید کرونا در گردش در سطح جامعه است.  

وی بیان کرد: شستشوی دست، رعایت بهداشت فردی و زدن ماسک در اجتماعات از جمله راه‌های پیشگیری از ابتلا به سویه در گردش کرونا است.

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برچسب ها: کرونا ، زدن ماسک
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