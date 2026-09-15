باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت صهیونیستی «قضیه مرکزی» در مقاله‌ای به قلم «رامی یتسهار»، سردبیر این رسانه، به «ابعاد شکست راهبردی آمریکا در جنگ غیرضروری علیه ایران و پیامد‌های بلندمدت آن» پرداخت و نوشت: «اکنون همه آنچه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به هر قیمتی تلاش می‌کرد پنهان کند، و هر آنچه پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، با گستاخی انکار می‌کرد و همچنین هر آنچه مقام‌های کاخ سفید عمدا پنهان کرده بودند، برای همگان آشکار شده است.»

یتسهار در تشریح پیامد‌های جنگ نوشت: «تنگه هرمز بسته است، قیمت نفت به حدود ۱۱۰ دلار در هر بشکه رسیده، تورم در حال افزایش است، ذخایر مهمات آمریکا در حال تحلیل رفتن است و اکنون جنگ جدید و بسیار تهاجمی انصارالله (یمن) علیه عربستان، تهران را به اعمال کنترل خطرناک بر باب‌المندب نیز نزدیک‌تر کرده است.»

اعتراف پنتاگون به آسیب‌های جنگ علیه ایران

او افزود که نخستین گزارش رسمی بازرس کل وزارت جنگ آمریکا، آنچه دولت این کشور طی ماه‌ها انکار می‌کرد را تایید کرده است: «این عملیات موجب کمبود مهمات و ایجاد گلوگاه در زنجیره‌های تامین شده و پنتاگون را مجبور کرده است روند‌های خرید را کوتاه‌تر کند، مواد اولیه و قطعات حیاتی را ذخیره کند و خطوط تولید را با سرعت بیشتری فعال کند.»

بر اساس این گزارش، هزینه مستقیم جنگ تاکنون به حدود ۳۳.۴ میلیارد دلار رسیده که ۲۲.۳ میلیارد دلار آن صرف مهمات شده است؛ رقمی که هزینه کامل بازسازی پایگاه‌های آسیب‌دیده را شامل نمی‌شود. همچنین بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در این عملیات مشارکت داشته‌اند که دست‌کم ۱۸ نفر از آنها کشته و بیش از ۷۵۰ نفر زخمی شده‌اند.

خسارات عملیاتی نیز سنگین بوده است؛ به‌گونه‌ای که «شش فروند هواپیمای جنگنده منهدم یا به‌شدت آسیب دیده، ۱۲ هواپیمای سوخت‌رسان و ۹ هواپیمای دیگر منهدم شده‌اند و طی چهار ماه نخست، دست‌کم ۳۰ فروند پهپاد MQ-۹ از دست رفته است.» همچنین پایگاه‌ها، سامانه‌های دفاعی، تاسیسات ارتباطی و سایت‌های پیشرفته راداری نیز آسیب دیده‌اند.

این گزارش همچنین حمله موشکی و پهپادی ایران به مرکز اصلی لجستیکی نیروی دریایی آمریکا در بحرین را تایید می‌کند.

به نوشته یتسهار، مشکل راهبردی از این نیز جدی‌تر است؛ زیرا «آمریکا مهمات پیشرفته را با سرعتی مصرف کرده که صنایع نظامی آمریکا برای جایگزینی آنها با دشواری مواجه‌اند. این ذخایر فقط برای خاورمیانه مورد نیاز نیست، بلکه برای دفاع از متحدان آمریکا، به‌ویژه در راستای بازدارندگی چین، نیز ضروری است.»

به این ترتیب، جنگ محدودیت اساسی قدرت آمریکا را آشکار کرده است: «می‌توان پول را به‌سرعت چاپ و جمع‌آوری کرد، اما موشک‌های پیشرفته را نمی‌توان.»

جبهه یمن

این نویسنده صهیونیستی ادامه داد که اکنون مرحله‌ای به‌مراتب خطرناک‌تر نیز به این وضعیت اضافه شده است؛ با آغاز رویارویی انصارالله یمن با عربستان سعودی و همزمان افزایش کنترل و توانایی یمنی‌ها برای کنترل منطقه باب‌المندب.

یتسهار نوشت: «معنا از دیدگاه تهران روشن است؛ در کنار فشار بر تنگه هرمز در شرق، امکان اعمال فشار شدید از طریق یمن بر دروازه جنوبی دریای سرخ نیز در حال شکل‌گیری است.»

او افزود: «این مسئله به تهدیدی برای نظام اقتصادی جهان تبدیل شده است؛ زیرا هنگامی که تنگه هرمز مختل شود، مسیر عربستان به سمت غرب و گذرگاه باب‌المندب اهمیت بسیار زیادی پیدا می‌کند.»

هدف قرار گرفتن این مسیر نیز می‌تواند موجب افزایش بیشتر قیمت نفت، هزینه حمل‌ونقل و بیمه، آسیب به انتقال کالا از کانال سوئز و ایجاد موج جدیدی از تورم شود. به نوشته این تحلیلگر، اگر هر دو گلوگاه راهبردی همزمان با تهدید مواجه شوند، «شکست آمریکا می‌تواند به یک فاجعه بین‌المللی تبدیل شود.»

دشوار برای هضم

یتسهار این وضعیت را یک تناقض «دشوار برای هضم» توصیف کرد؛ زیرا «هدف از جنگ، تضعیف ایران و احیای بازدارندگی آمریکا بود، اما پنتاگون عملا از فرسایش ذخایر و مشکلات تامین سخن می‌گوید، در حالی که هرمز همچنان بسته است، قیمت نفت حدود ۱۱۰ دلار است و اردوگاه ایران اکنون فشار خود را به سمت باب‌المندب نیز گسترش داده است.»

او گفت: «این‌ها نتایج هستند؛ هر خواننده‌ای می‌تواند خودش نتیجه بگیرد که چه کسی تقویت شده، چه کسی تضعیف نشده و چه کسی هزینه این وضعیت را می‌پردازد.»

مسئولیت نتانیاهو

از نگاه این رسانه اسرائیلی، «تصویر به‌ویژه نگران‌کننده است. در سراسر جهان و به‌خصوص در آمریکا، ادعا‌هایی که بنیامین نتانیاهو را تا حد زیادی مسئول کشیده شدن به جنگ و شکست حاصل از آن می‌دانند، به‌طور فزاینده‌ای تقویت می‌شوند.»

این مسئله دیگر صرفا اختلاف بر سر اقدامات رژیم تروریستی اسرائیل نیست، بلکه «به خطری انباشته برای جایگاه دولت، نگاه‌ها به آن و همچنین نگرش نسبت به یهودیان در جهان تبدیل شده است.»

یتسهار در پایان نوشت: «اسرائیل و مردم یهود ممکن است بهای این وضعیت را نه فقط در زمان حاضر، بلکه به‌ویژه در آینده بپردازند.» به گفته او، روابط با آمریکا، حمایت از رژیم تروریستی اسرائیل، کمک‌های نظامی و جایگاه این رژیم در جهان، «دارایی‌هایی نیستند که برای همیشه تضمین شده باشند.»

او هشدار داد: «هنگامی که یک جنگ پرهزینه و شکست‌خورده در افکار عمومی آمریکا با اسرائیل و رهبران آن نیز پیوند بخورد، آسیب‌های آن می‌تواند مدت‌ها پس از شلیک آخرین موشک ادامه داشته باشد.»

بر همین اساس، این نویسنده صهیونیست در پایان نوشت: «بزرگ‌ترین آزمون دیگر صرفا در میدان نبرد نیست؛ نتایج انتخابات اسرائیل در اکتبر و نبرد سیاسی در آمریکا در ژانویه، آزمونی واقعی برای مشخص شدن مسیر حرکت اسرائیل و روابط آن با آمریکا خواهد بود؛ موضوعی که به‌طور غیرمستقیم بر آینده و امنیت اسرائیلی‌ها در سال‌های آینده نیز تاثیر خواهد گذاشت.»

منبع: آر تی