سرپرست معاونت سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان از صدور ۱۹ فقره موافقت اصولی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری گردشگری در این استان از ابتدای شهریورماه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساناز رمجی با اعلام این خبر اظهار کرد: با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری، توزیع متوازن امکانات و رونق اقتصادی در پهنه استان، از ابتدای شهریورماه امسال تاکنون ۱۹ موافقت اصولی برای ایجاد تأسیسات و طرح‌های متنوع گردشگری صادر شده است.

وی با اشاره به تنوع و ماهیت این پروژه‌ها افزود: این طرح‌ها شامل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مجتمع‌های گردشگری، مراکز تفریحی و سرگرمی، مراکز گردشگری ساحلی و دریایی و همچنین سفره‌خانه‌های سنتی هستند که می‌توانند نقش بسزایی در ارتقای زنجیره خدمات گردشگری و غنای تجارب سفر در استان ایفا کنند.

رمجی درباره پراکندگی جغرافیایی این طرح‌ها در سطح استان تصریح کرد: از مجموع ۱۹ طرح مصوب، شهرستان بندرعباس با ۱۲ مورد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین ۳ طرح در شهرستان بندرلنگه، ۲ طرح در بستک، یک طرح در بشاگرد و یک طرح نیز در شهرستان حاجی‌آباد موفق به دریافت موافقت اصولی شده‌اند.

وی در پایان با اشاره به ابعاد اقتصادی و اشتغال‌زایی این پروژه‌ها خاطرنشان کرد: حجم کل سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده برای اجرای این طرح‌ها بالغ‌بر ۶۰۹۰ میلیارد ریال برآورد شده است که با تکمیل و بهره‌برداری نهایی از آن‌ها، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۹۶ نفر در سطح استان فراهم خواهد شد.

منبع: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان

برچسب ها: اداره میزاث فرهنگی و گردشگری ، هرمزگان
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