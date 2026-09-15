باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالرضا عباسپور؛ معاون فنی بیمه‌های اشخاص بیمه دی و نماینده تام‌الاختیار بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌همراه محمود پاکدل؛ مشاور رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران به لامرد سفر کرد. هدف از این سفر، بررسی وضعیت پرونده‌های کمیسیون پزشکی مجروحان، پیگیری امور درمانی جانبازان و خانواده معظم شهدا و همچنین تسریع در روند کمیسیون پزشکی و تعیین درصد بوده است.

عباسپور در این سفر ضمن دیدار با خانواده شهدا و عیادت از مجروحان حمله ددمنشانه آمریکایی و صهیونیستی، در جلسه‌ای با مدیر و معاونان بنیاد شهید استان فارس، در جریان اقدامات انجام‌شده در این زمینه قرار گرفت.

وی در این رابطه اظهار داشت: در حمله موشکی به لامرد، ۲۱ شهید و حدود ۱۲۰ نفر مجروح شدند که ۶۲ نفر از این مجروحان در کمیسیون پزشکی شرکت کردند. ما بقی این افراد در مرحله احراز جانبازی قرار دارند که پرونده‌های آنها در استان فارس در حال بررسی است و در این جلسه بر لزوم انجام اقدامات لازم تأکید شد.

عباسپور افزود: ۲۵ نفر از این مجروحان احراز جدید شدند و پرونده تعدادی دیگر از آنان در کمیسیون ماده ۳ استان در حال بررسی است؛ تأکید شد که سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف و بررسی این پرونده‌ها اقدام شود. ضمناً پرونده تعدادی از جانبازان معززی که در کمیسیون پزشکی پیشین شرکت کرده بودند نیز بررسی و مقرر گردید مجدداً در کمیسیون تعیین درصد، با ارائه مدارک درمانی، جدید مورد بررسی قرار گیرد.

عباسپور در پایان خاطرنشان کرد: پس از تعیین تکلیف پرونده‌های احراز در سطح استان، کمیسیون پزشکی برای تعیین درصد مجروحان به لامرد عزیمت خواهد کرد.