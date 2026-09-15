آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در کرمان با گذشت ۱۲ شاکی مهریه

باشگاه خبرنگاران جوان- در راستای ترویج فرهنگ صلح، سازش و کاهش جمعیت کیفری در پرونده‌های جرایم غیرعمد، نشست ویژه‌ای با هدف حل و فصل پرونده‌های قضایی محکومین جرائم غیرعمد با حضور رئیس مجتمع قضایی خانواده شهرستان کرمان و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان برگزار شد و در این نشست با اعلام رضایت ۱۲ نفر از شکات در پرونده‌های مهریه، موجبات آزادی این مددجویان فراهم گردید.

در این نشست؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان، ضمن تشریح اقدامات این ستاد در راستای آزادی زندانیان نیازمند، گزارشی از روند مذاکرات با شکات ارائه داد.

سید حجت الله موسوی قوام با قدردانی از خیران و شکاتی که با صرف‌نظر از بخشی از حقوق خود، راه آزادی زندانیان را هموار کرده‌اند، اظهار داشت: مشارکت شکات در این جلسات، نمادی از همدلی و ایثار مردم کرمان است که می‌تواند الگویی برای کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت سرپرستان خانوار به کانون گرم خانواده باشد.

در ادامه این نشست؛ رئیس مجتمع قضایی خانواده کرمان نیز با تاکید بر جایگاه اخلاقی و دینی گذشت، اظهار داشت: لذتی که در گذشت وجود دارد، قطعا در انتقام نیست، زیرا گذشت نه تنها موجب گره‌گشایی از کار یک انسان گرفتار می‌شود، بلکه آرامش روحی و معنوی بی‌نظیری را برای شخص شاکی به همراه دارد.

سجاد علیدادی سلیمانی همچنین با اشاره به تلاش‌های مستمر دستگاه قضایی استان کرمان برای نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بزرگان طوایف، از روحیه بزرگ منشی طلبکاران و شکات قدردانی کرد.