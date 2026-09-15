در راستای ترویج فرهنگ صلح، سازش نشست ویژه‌ای با هدف حل و فصل پرونده‌های قضایی محکومین جرائم غیرعمد برگزار شد و با اعلام رضایت ۱۲ نفر از شکات در پرونده‌های مهریه، موجبات آزادی این مددجویان فراهم گردید.

باشگاه خبرنگاران جوان- در راستای ترویج فرهنگ صلح، سازش و کاهش جمعیت کیفری در پرونده‌های جرایم غیرعمد، نشست ویژه‌ای با هدف حل و فصل پرونده‌های قضایی محکومین جرائم غیرعمد با حضور رئیس مجتمع قضایی خانواده شهرستان کرمان و مدیر نمایندگی ستاد دیه استان برگزار شد و در این نشست با اعلام رضایت ۱۲ نفر از شکات در پرونده‌های مهریه، موجبات آزادی این مددجویان فراهم گردید.

در این نشست؛ مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان، ضمن تشریح اقدامات این ستاد در راستای آزادی زندانیان نیازمند، گزارشی از روند مذاکرات با شکات ارائه داد.

سید حجت الله موسوی قوام با قدردانی از خیران و شکاتی که با صرف‌نظر از بخشی از حقوق خود، راه آزادی زندانیان را هموار کرده‌اند، اظهار داشت: مشارکت شکات در این جلسات، نمادی از همدلی و ایثار مردم کرمان است که می‌تواند الگویی برای کاهش جمعیت زندانیان جرایم غیرعمد و بازگشت سرپرستان خانوار به کانون گرم خانواده باشد.

در ادامه این نشست؛ رئیس مجتمع قضایی خانواده کرمان نیز با تاکید بر جایگاه اخلاقی و دینی گذشت، اظهار داشت: لذتی که در گذشت وجود دارد، قطعا در انتقام نیست، زیرا گذشت نه تنها موجب گره‌گشایی از کار یک انسان گرفتار می‌شود، بلکه آرامش روحی و معنوی بی‌نظیری را برای شخص شاکی به همراه دارد.

سجاد علیدادی سلیمانی همچنین با اشاره به تلاش‌های مستمر دستگاه قضایی استان کرمان برای نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و بزرگان طوایف، از روحیه بزرگ منشی طلبکاران و شکات قدردانی کرد.

برچسب ها: گذشت ، صلح
خبرهای مرتبط
نویدی:
جشن صعود تیم فوتبال مس شهربابک برگزار می‌شود/ افتتاح ورزشگاه شهربابک بعد از۲۰ سال
سازش سه فقره پرونده قتل در کرمان؛ سه محکوم از چوبه دار رهایی یافتند
کاراته کرمان روی سکوی آسیا؛ ۴ مدال برای نمایندگان استان در اردن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در کرمان با گذشت ۱۲ شاکی مهریه
آخرین اخبار
آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در کرمان با گذشت ۱۲ شاکی مهریه
کسب درآمد ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی شهرداری از محل عوارض مردمی
فولاد بافت به دنبال صعود در لیگ دسته سوم فوتسال کشور
ماهان‌ران رفت؛ یک رویداد تازه در راه است
رسانه‌ها بازوی تحقق حکمرانی شهری هستند