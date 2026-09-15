مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری از جمع آوری ۹۹۸ مورد انشعاب غیر مجاز و احصای ۱۰٫۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی برق خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - مجید فرهزاد مدیرعامل این شرکت همزمان با بیست و پنجمین مانور سراسری اجرای طرح ملی مهتاب گفت: با تداوم اجرای این طرح در استان بالغ بر ۱۰٫۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی از ابتدای شروع تاکنون، احصا شده است. 

وی در گزارشی کلی تصریح کرد: با همکاری نیرو‌های انتظامی تاکنون ۹۹۸ انشعاب غیر مجاز ۵۵۶ مورد ماینر غیر مجاز، شناسایی جمع آوری و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و مصرف برق ۸۹۵ مورد از مراکز فرهنگی مساجد نیز مورد پایش و بررسی قرار گرفته است. 

مجید فرهزاد با اشاره به اینکه مصارف برق مراکز تجاری، فرهنگی، گردشگری و... توسط اکیپ‌های عملیاتی این شرکت به حضورشبانه پایش و بررسی می‌شود و با جلوه‌های بد مصرفی مقابله خواهد شد، گفت: لوازم اندازه‌گیری ۳۱۰۴ مورد از چاه‌های آب کشاورزی مورد تست و بازرسی قرار گرفته و ۲۱۴ دستگاه شمارشگر موقت نیز برای ساماندهی برق‌های غیر مجاز و انشعابات فرعی نصب شده است.

 وی ضمن قدردانی از همراهی مردم استان چهارمحال و بختیاری، بر ضرورت تداوم همکاری مردم اصناف کشاورزان و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: مدیریت بهینه مصرف برق یک مسئولیت جمعی است و تحقق اهداف طرح مهتاب نیز در گرو مشارکت آگاهانه همه بخش‌هاست.

برچسب ها: انرژی برق ، شرکت برق
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