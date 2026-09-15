باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفیراد -
فاطمه مهاجرانی» در نشست خبری امروز سهشنبه ۲۴ شهریورماه، با ارائه گزارشی از سفر رئیسجمهور پزشکیان به بریکس، گفت: قرار شد که ایران به عضویت در بانک توسعه نوین بریکس درآید. در این اجلاس همچنین رئیسجمهور با ۶ تن از سران کشورهای حاضر دیدار داشت.
وی با اشاره به محکوم کردن حملات به ایران توسط سران کشورهای عضو بریکس، افزود: این اقدام دستاورد حائز اهمیتی در حوزه دیپلماسی است؛ در حالی که دشمنان تلاش میکنند که سلطه خود را بر تمام کشورهای جهان گسترش دهند و مانع ارتباطات مثبت ما شوند، بیانیه پایانی بریکس و محکومیت اقدامات دشمنان ما، اقدامی بسیار ارزشمند بود.
سخنگوی دولت در بخشی دیگر از صحبتهای خود به افزایش نرخ سوم بنزین (بنزین جایگاه) اشاره و تاکید کرد: براساس مصوبه دولت، افزایش قیمت جایگاه قرار بود در زمستان گذشته انجام شود چراکه دولت باید بهصورت فصلی اصلاحات را انجام میداد، اما با توجه به جنگ این موضوع (افزایش قیمت فصلی) به تعویق افتاد، لازم است تاکید کنم که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، تماماً صرف معیشت میشود و به همین دلیل است که در برخی از اقدامات معیشتی نظیر کالابرگ، علیرغم اینکه رئیسجمهور پزشکیان بارها اعلام کرده بودند، همچنان نتوانستهایم وعده خود را محقق کنیم چراکه شرایط خاصی در مرزهای آبی کشور داریم.
مهاجرانی با اشاره به استقامت مثال زدنی ملت ایران در مقابل فشار دشمنان، تصریح کرد: دولت تمام آنچه را که بهعنوان بنزین داخلی تولید میکند، در اختیار مردم قرار میدهد (حدود ۱۱۰ میلیون لیتر ظرفیت تولید داخلی که تماموکمال در اختیار مردم قرار میگیرد) ولی با توجه به اینکه ما باید حدود هفت میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم، طبیعتاً در این شرایط، این کار بسیار دشوار است و لذا تمرکزمان بر مدیریت مصرف است.
گرانیها را انکار نمیکنیم
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی تابآوری ملت ایران، اظهار کرد: دولت تلاش میکند با پرداخت به موقع حقوق، کالابرگ، یارانه و سایر کمکهای معیشتی در افزایش تابآوری اجتماعی کمک کند. در این راستا یارانه رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال برای ۲۸۰ هزار نفر شارژ و مبلغ ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند در دهکهای پایین و یک میلیون تومان برای کودکان در دهکهای متوسط در اختیار آنان قرار گرفت. همچنین کارت امید مادر ۳۴۴ هزار کودک تازهمتولدشده نیز شارژ شد.
سخنگوی دولت با اشاره به سیاستهای متنوع حمایتی دولت چهاردهم به منظور کاهش فشارهای اقتصادی، تاکید کرد: بههیچعنوان گرانیها را انکار نمیکنیم، دستگاههای متولی نیز با گرانفروشی برخورد میکنند و تلاش میکنیم که بتوانیم این دوران سخت را با همراهی مردم پشت سر بگذاریم.
مهاجرانی در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ بنزین، گفت: اگر مصرف داخلی ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر باشد، هیچ مشکلی در تامین بنزین نداریم، اما مصرف ما بیش از این مقدار و حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز است. مابه تفاوت این میزان باید با واردات تامین شود، اصلاح نرخ سوم بنزین باید در زمستان گذشته صورت میگرفت، اما به جهت جنگی که با آن مواجه بودیم این اتفاق نیفتاد.
هیچ اقدامی در خصوص بنزین بدون اطلاع مردم انجام نمیشود
وی ابراز امیدواری کرد که هیچگونه کاهشی در سهمیه اول و دوم صورت نگیرد و افزود: دولت فقط ۲ بار اقدام به اصلاح سهمیه دوم کرد؛ یکبار در ایام جنگ که مخازن سوخت مورد هدف قرار گرفت و سهمیه به ۷۰ لیتر کاهش پیدا کرد و یکبار هم پس از آن، در یکی دیگر از شوکهای پس از جنگ که از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اطمینان میدهیم، هیچ اقدامی در خصوص بنزین بدون اطلاع مردم انجام نخواهد شد، تاکید کرد: معتقدیم که باید با همراهی مردم از این موضوع عبور کنیم؛ لذا توسعه جایگاههای الپیجی (LPG) و سیانجی (CNG) در دستور کار قرار دارد. ظرفیت افزایش تعداد خودروهای دوگانهسوز را داریم و هماکنون نیز به صورت رایگان انجام میشود.
مهاجرانی به برنامه دولت برای اصلاح وضعیت ناوگان خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: دستور مؤکد رئیسجمهور بر این بوده است که کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد. ما معتقدیم این حق مردم است که از خودروی مطلوب، باکیفیت و کممصرف استفاده کنند؛ این حق مسلم مردم است و رئیسجمهور در این خصوص دستورات لازم را به خودروسازان صادر کردهاند. همچنین در مورد واردات خودروهای هیبریدی و برقی، دولت بهشدت در حال پیگیری این موضوع است، چرا که آن را یکی از راهکارهای اصلی برای حل مساله بنزین میدانیم.
دولت سهم اقشار آسیبپذیر از بنزین را به معیشت آنان بازمیگرداند
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای بازنگری مصوبه «خودروهای نوِ شمارهگذاریشدهای که بالای یک میلیارد تومان ارزش دارند، با توجه افزایش قیمت تمام خودروها»، گفت: اگر فراموش کنیم که تکیهگاه اساسی ما مردم هستند، قطعاً زیان غیرقابلبازگشتی را تجربه خواهیم کرد؛ سیاست دولت بر این است که سهم اقشار آسیبپذیر از بنزین را به معیشت آنها بازگرداند، لذا هر اقدامی با نظرسنجی و توافق تمام دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.