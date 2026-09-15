باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفیراد - فاطمه مهاجرانی در نشست خبری امروز سهشنبه ۲۴ شهریور، با ارائه گزارشی از سفر رئیسجمهور پزشکیان به بریکس، گفت: قرار شد که ایران به عضویت در بانک توسعه نوین بریکس درآید. در این اجلاس همچنین رئیسجمهور با ۶ تن از سران کشورهای حاضر دیدار داشت.
وی با اشاره به محکوم کردن حملات به ایران توسط سران کشورهای عضو بریکس، افزود: این اقدام دستاورد حائز اهمیتی در حوزه دیپلماسی است؛ در حالی که دشمنان تلاش میکنند که سلطه خود را بر تمام کشورهای جهان گسترش دهند و مانع ارتباطات مثبت ما شوند، بیانیه پایانی بریکس و محکومیت اقدامات دشمنان ما، اقدامی بسیار ارزشمند بود.
سخنگوی دولت در بخشی دیگر از صحبتهای خود به افزایش نرخ سوم بنزین (بنزین جایگاه) اشاره و تاکید کرد: براساس مصوبه دولت، افزایش قیمت جایگاه قرار بود در زمستان گذشته انجام شود چراکه دولت باید بهصورت فصلی اصلاحات را انجام میداد، اما با توجه به جنگ این موضوع (افزایش قیمت فصلی) به تعویق افتاد، لازم است تاکید کنم که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین، تماماً صرف معیشت میشود و به همین دلیل است که در برخی از اقدامات معیشتی نظیر کالابرگ، علیرغم اینکه رئیسجمهور پزشکیان بارها اعلام کرده بودند، همچنان نتوانستهایم وعده خود را محقق کنیم چراکه شرایط خاصی در مرزهای آبی کشور داریم.
مهاجرانی با اشاره به استقامت مثال زدنی ملت ایران در مقابل فشار دشمنان، تصریح کرد: دولت تمام آنچه را که بهعنوان بنزین داخلی تولید میکند، در اختیار مردم قرار میدهد (حدود ۱۱۰ میلیون لیتر ظرفیت تولید داخلی که تماموکمال در اختیار مردم قرار میگیرد) ولی با توجه به اینکه ما باید حدود هفت میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم، طبیعتاً در این شرایط، این کار بسیار دشوار است و لذا تمرکزمان بر مدیریت مصرف است.
گرانیها را انکار نمیکنیم
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی و اجتماعی تابآوری ملت ایران، اظهار کرد: دولت تلاش میکند با پرداخت به موقع حقوق، کالابرگ، یارانه و سایر کمکهای معیشتی در افزایش تابآوری اجتماعی کمک کند. در این راستا یارانه رفع سوءتغذیه کودکان زیر ۵ سال برای ۲۸۰ هزار نفر شارژ و مبلغ ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند در دهکهای پایین و یک میلیون تومان برای کودکان در دهکهای متوسط در اختیار آنان قرار گرفت. همچنین کارت امید مادر ۳۴۴ هزار کودک تازهمتولدشده نیز شارژ شد.
سخنگوی دولت با اشاره به سیاستهای متنوع حمایتی دولت چهاردهم به منظور کاهش فشارهای اقتصادی، تاکید کرد: بههیچعنوان گرانیها را انکار نمیکنیم، دستگاههای متولی نیز با گرانفروشی برخورد میکنند و تلاش میکنیم که بتوانیم این دوران سخت را با همراهی مردم پشت سر بگذاریم.
مهاجرانی در ادامه پاسخ به سوالات خبرنگاران در خصوص افزایش نرخ بنزین، گفت: اگر مصرف داخلی ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون لیتر باشد، هیچ مشکلی در تامین بنزین نداریم، اما مصرف ما بیش از این مقدار و حدود ۱۴۰ میلیون لیتر در روز است. مابه تفاوت این میزان باید با واردات تامین شود، اصلاح نرخ سوم بنزین باید در زمستان گذشته صورت میگرفت، اما به جهت جنگی که با آن مواجه بودیم این اتفاق نیفتاد.
هیچ اقدامی در خصوص بنزین بدون اطلاع مردم انجام نمیشود
وی ابراز امیدواری کرد که هیچگونه کاهشی در سهمیه اول و دوم صورت نگیرد و افزود: دولت فقط ۲ بار اقدام به اصلاح سهمیه دوم کرد؛ یکبار در ایام جنگ که مخازن سوخت مورد هدف قرار گرفت و سهمیه به ۷۰ لیتر کاهش پیدا کرد و یکبار هم پس از آن، در یکی دیگر از شوکهای پس از جنگ که از ۷۰ لیتر به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اطمینان میدهیم، هیچ اقدامی در خصوص بنزین بدون اطلاع مردم انجام نخواهد شد، تاکید کرد: معتقدیم که باید با همراهی مردم از این موضوع عبور کنیم؛ لذا توسعه جایگاههای الپیجی (LPG) و سیانجی (CNG) در دستور کار قرار دارد. ظرفیت افزایش تعداد خودروهای دوگانهسوز را داریم و هماکنون نیز به صورت رایگان انجام میشود.
مهاجرانی به برنامه دولت برای اصلاح وضعیت ناوگان خودروهای فرسوده اشاره کرد و گفت: دستور مؤکد رئیسجمهور بر این بوده است که کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد. ما معتقدیم این حق مردم است که از خودروی مطلوب، باکیفیت و کممصرف استفاده کنند؛ این حق مسلم مردم است و رئیسجمهور در این خصوص دستورات لازم را به خودروسازان صادر کردهاند. همچنین در مورد واردات خودروهای هیبریدی و برقی، دولت بهشدت در حال پیگیری این موضوع است، چرا که آن را یکی از راهکارهای اصلی برای حل مساله بنزین میدانیم.
دولت سهم اقشار آسیبپذیر از بنزین را به معیشت آنان بازمیگرداند
وی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای بازنگری مصوبه «خودروهای نوِ شمارهگذاریشدهای که بالای یک میلیارد تومان ارزش دارند، با توجه افزایش قیمت تمام خودروها»، گفت: اگر فراموش کنیم که تکیهگاه اساسی ما مردم هستند، قطعاً زیان غیرقابلبازگشتی را تجربه خواهیم کرد؛ سیاست دولت بر این است که سهم اقشار آسیبپذیر از بنزین را به معیشت آنها بازگرداند، لذا هر اقدامی با نظرسنجی و توافق تمام دستگاههای ذیربط انجام خواهد شد.
دولت برای کاهش وابستگی به نفت برنامههای ویژهای دارد
سخنگوی دولت، در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره برنامه دولت برای کاهش وابستگی اقتصادی کشور به مسیرهای پرریسک و مقابله با فشار ناشی از تحریمها و محدودیتهای صادرات نفت گفت: دولت از پاییز ۱۴۰۳ خود را برای شرایط دشوار اقتصادی آماده کرده و در همین راستا مجموعهای از اقدامات را در دستور کار قرار داده است.
مهاجرانی، واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران را یکی از اقدامات مهم دولت عنوان کرد و گفت: این موضوع در شرایط فعلی راهگشا بوده است. به گفته وی، توجه به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای این بخش نیز از دیگر محورهای برنامه دولت برای عبور از فشارهای اقتصادی است.
سخنگوی دولت همچنین از فعالسازی گذرگاههای جایگزین، تسهیل تجارت با کشورهای همسایه و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی به عنوان برنامههای دولت نام برد. دیپلماسی اقتصادی فعال با استفاده از ظرفیتهای بینالمللی از جمله اکو، سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا دنبال میشود.
مهاجرانی همچنین تقویت امنیت مسیرهای تجاری و تشکیل کارگروههای ویژه را از دیگر اقدامات دولت برای کاهش آسیبپذیری اقتصادی دانست و ابراز امیدواری کرد این اقدامات به عبور کشور از شرایط دشوار فعلی کمک کند.
توسعه شبکه راهآهن در شرایط جنگی نشان ازانضباط بودجهای دارد
سخنگوی دولت در بخش دیگری از صحبتهای خودُ فرآیند بودجهریزی سالانه را تشریح کرد و گفت: بودجه، ماهیتی سالانه دارد و دولت پرداختها را متناسب با میزان درآمد و با اولویت هزینههای اصلی انجام میدهد. در لایحه بودجه امسال، ۷۲ ردیف بودجه با یکدیگر ادغام یا حذف شدند. یکی از موضوعاتی که رئیسجمهور پزشکیان تاکید بسیاری بر آن دارد، تغییر رویکرد به سمت “بودجه عملکردی” و “بودجه اثربخش” است؛ به این معنا که بودجه تنها به پروژههایی اختصاص یابد که منجر به نتیجه ملموس شود.
مهاجرانی، بودجهریزی عملیاتی مبتنی بر عملکرد، غربالگری پروژههای نیمهتمام، شفافیت مالی و انضباط بودجهای، را از اولویتهای دولت چهاردهم در شرایط جنگی برشمرد و تاکید کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز در این زمینه دقت بسیار بالایی به خرج میدهد، در همین ایام جنگ، شاهد گسترش اتوبانها، بزرگراهها و توسعه شبکه راهآهن بودهایم که همگی نشاندهنده وجود نظم و انضباط در مدیریت بودجه است.
۳۱۰ همت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است
وی به پیشبینی سازمان برنامه و بودجه برای تحقق درآمد ۱۴۰۰ همتی از محل مالیات تا پایان شهریور ماه سال جاری اشاره کرد و گفت: اگر ۳۰۰ همتی که برای شهریورماه پیشبینی شده نیز محقق شود، میتوان گفت به اهداف دست یافتهایم؛ هرچند تا اکنون چیزی حدود ۳۱۰ همت از درآمدهای مالیاتی محقق نشده است.
سخنگوی دولت با اشاره به حمله دشمنان (آمریکایی و صهیونیستی) به حوزه سختافزاری بانکها، اظهار کرد: بدیهی است که دولت باید تصمیماتی در راستای حفظ امنیت داراییهای مردم اتخاذ کند ومکلف است که برای حفاظت از سرمایههای شهروندان، برنامههای ویژهای داشته باشد. بر همین اساس، تصمیمی که در این حوزه اتخاذ شده، در راستای ارتقای امنیت و پایداری ارائه خدمات الکترونیکی بوده و تمامی ملاحظات فنی و امنیتی از سوی نهادهای مربوطه در این زمینه در نظر گرفته شده است.
مهاجرانی با تاکید بر اینکه هرگونه اختلال احتمالی در شبکه، به اطلاع مردم خواهد رسید، گفت: پلیس فتا نیز مکرراً در این زمینه هشدار داده است تا مردم با توجه به فعالیتهای کلاهبرداران، نسبت به سرشماره پیامکها و هویت ارسالکننده پیام دقت کافی داشته باشند تا خدایناکرده دچار مشکل نشوند؛ لذا تمامی تصمیمات، متناسب با شرایط کشور و با اولویت حفظ امنیتِ آحاد مردم اتخاذ شده است.
وی با تاکید بر اینکه تحریمها هوایی اعمال شده بر خطوط هوایی ایران در تعارض با تمام مقررات جهانی و پروتکلهای هوانوردی بینالمللی است، تصریح کرد: دولت توجه ویژهای به این بخش دارد و معاونت مربوطه در وزارتخانه، برنامههای ویژهای را جهت حمایت از این بخش طراحی کرده است که شامل ارائه حمایتهای مالی، تسهیلات بانکی، استفاده از صندوقهای تأمین سرمایه، بهرهگیری از شرکتهای دانشبنیان و شناسایی بخشهایی از زنجیره تأمین که قابلیت تکمیل در داخل کشور را دارند، است. هدف اصلی، تمرکز بر ظرفیتهای داخلی و بهبود بهرهوری ناوگان و همچنین ادغام خطوط هوایی کوچک است.
فیلترینگ منجر به تحقق حکمرانی فضای مجازی نشده است
وی درپاسخ به سوالی در خصوص سیاست دولت برای ایجاد تغییر در سیاستهای کلان فیلترینگ، گفت: دولت همواره رویکردهایی که با هدف ایجاد امنیت، به ضد خود تبدیل شدهاند را نقد کرده است و در تلاش است تا با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات، به سمت تحقق «حکمرانی فضای مجازی» حرکت کند؛ همانگونه که رهبر شهید و گرانقدرمان نیز بارها بر آن تأکید داشتند.
سخنگوی دولت افزود: واقعیت این است که آنچه تاکنون تحت عنوان فیلترینگ شاهد بودهایم، منجر به تحقق حکمرانی فضای مجازی نشده، از این رو دولت مصمم است تا در راستای دستیابی به حکمرانی واقعی در فضای مجازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
کمبود فضای آموزشی در سال تحصیلی جدید نداریم
مهاجرانی با یادآوری آماری از آخرین وضعیت مدارس آسیبدیده طی ۲ جنگ تحمیلی اخیر، آسیبهای وارده به زیرساختهای آموزشی را قابل توجه دانست و خاطر نشان کرد: در مجموع، یکهزار و ۲۸۸ مدرسه دچار آسیب شدهاند. از این تعداد، بخش عمدهای تعمیر شده و آماده بهرهبرداری هستند و تنها ۳۶ واحد آموزشی باقیمانده است که عملیات اجرایی آنها تا پیش از مهرماه تکمیل و تحویل خواهد شد.
وی با ابراز تاسف از تخریب کامل ۱۶ مدرسه بر اثر حمله دشمن متخاصم، افزود: پیشبرد این حجم از عملیات عمرانی، بیش از آنکه حاصل اقدامات دولتی باشد، مرهون همت و مشارکت خیرین نیکاندیش است و لازم است از تمامی نهادها و افرادی که در این مسیر یاری رساندهاند، قدردانی کنم و اطمینان دهم که علیرغم تمامی این آسیبها، با تلاشهای صورتگرفته، هیچگونه کمبود فضای آموزشی برای آغاز سال تحصیلی جدید نداریم.
مهاجرانی با تشریح اقدامات حمایتی دولت در حوزه معیشت گفت: اگر حمایت از مردم را در دو بعد اقتصادی و اجتماعی ببینیم، دولت در بعد اقتصادی تلاش میکند از طریق پرداخت بهموقع کالابرگ، یارانه و کمکهای معیشتی، فشار اقتصادی بر مردم را کاهش دهد.
وی با اشاره به اجرای طرح حمایت از کودکان زیر پنج سال افزود: کمک مربوط به رفع سوءتغذیه کودکان زیر پنج سال در ۱۸ شهریورماه شارژ شد و ۲۸۰ هزار نفر این حمایت را دریافت کردند. برای دهکهای پایینتر، به ازای هر فرزند ۲ میلیون تومان و برای دهکهای متوسط یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سخنگوی دولت همچنین از شارژ کارت امید مادر برای نوزادان خبر داد و گفت: کارت امید مادر برای ۳۳۴ هزار کودک تازهمتولدشده نیز شارژ شده است.
توسعه جایگاههای LPG و CNG در دستور کار دولت
به گفته مهاجرانی توسعه جایگاههای LPG و CNG نیز بهشدت در دستور کار قرار دارد و در حال انجام است. در حال حاضر ظرفیت افزایش این جایگاهها وجود دارد و اعلام شده است که هر فردی برای تبدیل خودروی خود مراجعه کند، این کار بهصورت رایگان برای او انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت با اشاره به موضوع خودروهای فرسوده گفت: مسئله ناوگان فرسوده نیز یکی از موضوعاتی است که بهطور جدی دنبال میشود. رئیسجمهور دستور دادهاند کیفیت خودروهای داخلی افزایش پیدا کند؛ چراکه معتقدیم برخورداری مردم از خودروی باکیفیت و کممصرف، حق آنهاست.
مهاجرانی ادامه داد: دولت همچنین در زمینه واردات خودروهای هیبریدی و برقی بهطور جدی پیگیری میکند، چراکه این موضوع را یکی از راهکارهای مدیریت مصرف سوخت میدانیم.
وی توسعه ناوگان حملونقل عمومی را از دیگر اقدامات مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: بهویژه توسعه حملونقل حومهای بهصورت ریلی در دستور کار قرار دارد و رئیسجمهور شخصاً در این زمینه ورود و موضوع را پیگیری میکنند.
دولت از پاییز سال ۱۴۰۳ خود را برای شرایط جنگی آماده کرده بود
سخنگوی دولت، با اشاره به اقدامات دولت برای آمادگی در برابر شرایط جنگی اظهار کرد: دولت از پاییز سال ۱۴۰۳ خود را برای شرایط جنگی آماده کرده بود و بر همین اساس، مجموعهای از اقدامات و تمهیدات در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم، اعطای اختیارات به استانداران بود که در مدیریت شرایط و پیشبرد امور بسیار راهگشا بود. همچنین توجه به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای این بخش، فعالسازی گذرگاههای جایگزین و تسهیل تجارت با کشورهای همسایه در دستور کار قرار گرفت.
مهاجرانی، درباره موضوع فیلترینگ اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز میتوان به آن توجه ویژه داشت، ورود فناوریهای نوین از جمله منظومههای ماهوارهای است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: دولت تلاش میکند ضمن حفظ همه ملاحظات، به سمتی حرکت کند که حکمرانی فضای مجازی محقق شود؛ موضوعی که رهبر معظم انقلاب بارها بر آن تأکید داشتهاند.
فیلترینگ نتوانسته حکمرانی فضای مجازی را ایجاد کند
مهاجرانی تصریح کرد: آنچه امروز شاهد آن هستیم این است که فیلترینگ نتوانسته حکمرانی فضای مجازی را ایجاد کند و دولت به دنبال تحقق حکمرانی مؤثر در این حوزه است.
سخنگوی دولت درباره لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت گفت: دولت حضور و امنیت زنان در جامعه را بهشدت مورد توجه قرار داده است. در همین باره، اصلاحاتی در لایحه مربوط به حمایت از زنان با حضور معاون امور زنان و خانواده رئیسجمهور در فراکسیون زنان مجلس انجام شده است.
مهاجرانی ادامه داد: درباره لایحه پیشگیری از خشونت و حمایت از افراد خشونتدیده و همچنین چرخه شکلگیری خشونت، در خصوص اصول کلی به جمعبندیهایی رسیدهایم و امیدواریم با توجه به اینکه بررسی این موضوع بیش از یک دهه به طول انجامیده است، هرچه سریعتر به جمعبندی نهایی برسد.
درباره موضوع موتورسواری بانوان یک خلا قانونی وجود دارد
سخنگوی دولت درباره موضوع موتورسواری بانوان گفت: در این زمینه یک خلأ قانونی وجود داشت؛ چراکه در قانون، مرجع صدور گواهینامه برای مردان ذکر شده بود و همین یک کلمه از ابتدا موجب ایجاد مشکل در این زمینه شده است.
وی گفت: امیدواریم این موضوع برطرف شود و شاهد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان باشیم. همچنین موضوع حضور بانوان آموزشدهنده و امکان برگزاری آزمون توسط آنها نیز در حال پیگیری است و امیدواریم این مسئله نیز برطرف شود و شاهد صدور گواهینامه برای بانوان باشیم.