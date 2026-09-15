باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 والدین نسل Z باید تفاوت‌ها را بپذیرند + فیلم

مشاور خانواده در خصوص نحوه ارتباط با نسل Z نکاتی بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سعید عزیزی، مشاور خانواده با حضور در برنامه صبحانه ایرانی گفت:  نباید فرزندان را زیادی محدود کرد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
 والدین نسل Z باید تفاوت‌ها را بپذیرند + فیلم
young journalists club

نسل هوش مصنوعی؛ بچه‌های متولد ۲۰۲۵ به بعد «نسل بتا» خواهند بود

فقر فرهنگی قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر

خانواده‌ای که خواهران و برادران با یکدیگر ازدواج می کنند/اولتیماتوم پلیس به خانواده "کولت"+تصاویر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 ایران در حال شکستن هیمنه آمریکا؛ هرمز و باب‌المندب، دو برگ برنده تهران! + فیلم
۶۱۱

 ایران در حال شکستن هیمنه آمریکا؛ هرمز و باب‌المندب، دو برگ برنده تهران! + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
ادعای نجات خلبان زیر سؤال رفت + فیلم
۴۶۲

ادعای نجات خلبان زیر سؤال رفت + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
پیشروی‌های یمن چه تاثیری بر جنگ ایران دارد؟ + فیلم
۴۳۷

پیشروی‌های یمن چه تاثیری بر جنگ ایران دارد؟ + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
ترامپ روی مشکلات ایران حساب باز نکند + فیلم
۳۶۶

ترامپ روی مشکلات ایران حساب باز نکند + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
زنگ خطر برای بازار جهانی انرژی + فیلم
۳۴۸

زنگ خطر برای بازار جهانی انرژی + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha