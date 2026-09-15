باشگاه خبرنگاران جوان - پس از تبلیغات گسترده، روی پرده قرار گرفتن مصاحبه شبکه سیبیاس با یکی از خلبانان جنگنده سرنگون شده آمریکایی در آسمان ایران، انتقادها از روایت هالیوودی کاخ سفید از ماجرا و همچنین تلاش ترامپ برای سوءاستفاده از آن در تطهیر چهره جنگ نامطلوبش را به اوج رسانده است.
رسانه مذکور در سوژهای که خوراک فیلم تخیلی هالیوودی است، پس از پنج ماه به سراغ یکی از دو افسر ارتش ایالات متحده رفته که در نیمه فروردینماه هواپیمایشان در اطراف اصفهان سرنگون شد. روایت غلوآمیز افسر با نام مستعار «براوو» از اتفاقها، موضوعی است که جلب توجه میکند؛ از تلاش او برای فرود جنگنده مورد هدف قرار گرفته، ایجکت و خروج اضطراری، سقوط از ارتفاع بلند آن هم با چتر نجات خراب و راهپیمایی طولانی در ناهمواری آن هم در دل دشمن، مسائلی است که مورد تشکیک قرار گرفته است.
بازی ترمیم وجهه ترامپ
هر چند رسانههای حامی ترامپ با تمرکز بر جنبه حماسی و البته برجسته کردن موضوع اعتقادات شخصی خلبان تلاش داشتهاند به اهداف خود از این شو رسانهای برسند، اما روایت عجیب ماجرا از دید منتقدان پنهان نمانده است. در حوزه داخلی، رسانههای مخالف با اشاره به ورود پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا به رایزنی خصوصی با دو خدمه جنگنده با هدف راضی کردن آنها به حضور در این مستند، تهیه مصاحبه اخیر را در راستای دستاوردسازی واشنگتن از جنگ نامطلوبش ارزیابی کردهاند. باید اشاره کرد که دو خلبان جنگنده به دلایل مختلف خواهان حضور در برنامه نبودهاند و در نهایت هم یکی از آنها با نام مستعار «براوو» در مقابل دوربین حاضر شد، اما خلبان دیگر که «آلفا» نامیده شده، از شرکت در این برنامه خودداری کرد. هگست حتی خود نیز در نسخه پخششده «۶۰ دقیقه» مصاحبهای ارائه میکند.
منتقدان میگویند این روند نشان میدهد پنتاگون تلاش داشته از عملیات نجات نیروهای آمریکایی برای تولید یک روایت قهرمانانه و تقویت وجهه دولت دونالد ترامپ استفاده کند. بهطور نمونه شبکه سیانان و رسانههای دیگری، چون دیلیبیست در این باره نوشتهاند و در شبکههای اجتماعی، چون ایکس هم کاربران متعددی به پخش این گفتوگو واکنش نشان دادهاند و آن را تلاشی از سوی پنتاگون برای «ترمیم روایت جنگ به شدت نامحبوب» آمریکا با ایران خواندهاند.
از سویی برخی تحلیلگران، پخش مصاحبه خلبان آمریکایی نجاتیافته از ایران در برنامه ۶۰دقیقه شبکه سیبیاس را فراتر از یک گزارش نظامی و تلویزیونی میدانند و معتقدند این اقدام را میتوان بخشی از تلاش دولت برای مدیریت افکار عمومی پیش از انتخابات میاندورهای کنگره و بازسازی تصویر ارتش پس از نافرمانی میان خلبانان این کشور پس از جنگ با ایران ارزیابی کرد.
حماسهسازی از جنگی ناکام
روایت مذکور در رسانههای ایران هم واکنشبرانگیز بوده است. منتقدی این گونه به ماجرا پرداخته: «خلاصه ماجرایی که خلبان آمریکایی از سقوط خودش تعریف کرد؛ با سرعت ۱۶۰کیلومتر بر ساعت به زمین برخورد کرده و زنده مونده و ۲هزار متر پیادهروی کرده تا در جای امن بمونه، تازه از ناحیه ستون فقرات و کتف هم دچار شکستگی شدید شده. برای سوپرمن هم این داستان قفله!».
اما واکنش سپاه پاسداران به پروژه قهرمانسازی ارتش ناکام ایالات متحده از ماجرای اخیر هم جالب بود. پایگاه خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه خود، ادعای «گیر کردن ساده چرخها در شن» که روایت رسمی واشنگتن از علت حادثه است را یک نمایش هالیوودی برای مدیریت افکار عمومی آمریکا خوانده و تأکید کرده: «آنچه آمریکاییها درباره عملیات نجات خلبان جنگنده سرنگونشده خود پخش کردند، با ۲۲ تکرار واژه آمریکا و مردم آمریکا؛ یک مسکن برای افکار عمومی خسته از یک جنگ پرهزینه و نامحبوب بوده است. این کل داستان نیست و زخمی شدن چند افسر آمریکایی و نابودی دو هرکولس و چند لیتلبرد و همین طور یک بلکهاوک، یک جنگنده A ۱۰ و چند پهپاد از سریهای پیشرفته MQ ۹- MQ ۱ هم جزئی از این سناریو است که آمریکاییها یا آن را در این ویدئو نیاوردند یا با سرعت بالا از آن گذشتند. خدا با کسانی که روز اول بچههای میناب را پرپر کردند و همین چند وقت پیش یک عروسی را در جنوب ایران به عزا تبدیل کردند نیست!».
سپاهنیوز همچنین در مطلبی با عنوان ««حماسه نجات»؛ پردهای برای پنهان کردن سرنگونی DUDE ۴۴» به سرنگونی جنگنده F-۱۵ E استرایک ایگل با علامت شناسایی رادیویی DUDE ۴۴ و عملیات نجات خدمه آن پرداخته و تمرکز رسانههای آمریکایی بر ماجرای نجات خدمه را تلاشی برای پنهان کردن ابعاد سرنگونی این جنگنده دانسته است. در این باره آمده است: «تمرکز افراطی رسانههای آمریکایی بر سقوط معجزهآسا، ایمان خلبان، فرار ۵۰ساعته و عملیات عظیم نجات، تلاشی برای جابهجا کردن نقطه کانونی خبر و فرار از واقعیتی روشن است!
یکی از مهمترین جنگندههای ضربتی آمریکا در عمق خاک ایران از دست رفت و عملیات بازیابی خدمه نیز به جا ماندن و انهدام چند هواپیمای ترابری و بالگرد عملیات ویژه و یک جنگنده دیگر انجامید. واشنگتن با تبدیل یک شکست رزمی پرهزینه به داستان «هیچ کس را جا نمیگذاریم»، میکوشد بهجای پاسخگویی درباره چگونگی کشف و سرنگونی DUDE ۴۴، افکار عمومی را با قهرمانسازی از خدمه و تیم نجات همراه کند».
منبع: روزنامه قدس