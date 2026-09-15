تیم فوتبال امید ایران در اولین بازی از رقابت های فوتبال بازی های آسیایی ناگویا فردا در مقابل امارات به میدان می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هماهنگی مدیران تیمهای ملی فوتبال در گروه B بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ از ساعت ۹ صبح امروز در ورزشگاه wave Kariya برگزار شد. در این جلسه اعلام شد از VAR در بازیهای مرحله گروهی استفاده نخواهد شد.
همچنین زمان منظورشده برای تنفس یک دقیقهای بازیکنان در جریان مسابقه (COOLING BREAK) بستگی به شرایط جوی آب و هوا در رور مسابقه دارد. در این نشست مقرر شد تیم امید ایران با پیراهن رنگ دوم خود که قرمز است مقابل امارات سفیدپوش بازی کند.
همچنین دروازهبان ایران لباس یکدست آبی بر تن خواهد کرد. دیدار تیمهای امید ایران و امارات ساعت ۸:۳۰ صبح فردا چهارشنبه برگزار میشود.