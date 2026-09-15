یک هزار و ۶۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد مراغه اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر - اکبر ابراهیمی رئیس کمیته امداد مراغه گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و در راستای حمایت از خانواده‌ها و ترویج عدالت آموزشی یک هزار و ۶۰۰ بسته نوشت افزار در اختیار دانش‌آموزان تحت پوشش قرار گرفت.

ابراهیمی افزود: برای تهیه این بسته‌ها به همت خیران یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود:در بسته‌های نوشت افزار برای دانش آموزان در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم دفتر، جامدادی، خودکار، مداد و مدادرنگی تهیه شده است.

رئیس کمیته امداد مراغه گفت:در این شهرستان حدود شش هزار خانواده تحت پوشش خدمات حمایتی این نهاد هستند.