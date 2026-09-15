یک هزار و ۶۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد مراغه اهدا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کاظمی فر اکبر ابراهیمی رئیس کمیته امداد مراغه گفت: در آستانه بازگشایی مدارس و در راستای حمایت از خانواده‌ها و ترویج عدالت آموزشی یک هزار و ۶۰۰ بسته نوشت افزار در اختیار دانش‌آموزان تحت پوشش قرار گرفت.

ابراهیمی افزود: برای تهیه این بسته‌ها به همت خیران یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان هزینه شده است.

وی افزود:در بسته‌های نوشت افزار برای دانش آموزان در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و دوم دفتر، جامدادی، خودکار، مداد و مدادرنگی تهیه شده است.

رئیس کمیته امداد مراغه گفت:در این شهرستان حدود شش هزار خانواده تحت پوشش خدمات حمایتی این نهاد هستند.

برچسب ها: بسته نوشت افزار ، بازگشایی مدارس
خبرهای مرتبط
اهدای ۱۲۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان مراغه‌ای 
اهدای ۸۰ بسته نوشت افزار از محل درآمد موقوفات مراغه 
آغاز توزیع ۴ هزار بسته نوشت افزار از محل موقوفات آذربایجان شرقی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آغاز فرآیند خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ تولید داخل در کشور
آخرین اخبار
آغاز فرآیند خرید حمایتی ۳۰ هزار تن مرغ تولید داخل در کشور
توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری تبریز
تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان شرقی قدیمی‌ترین رویداد بین المللی ورزشی کشور
اهدای بسته‌های نوشت افزار به دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد در مراغه
ارسال تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس آذربایجان شرقی
جلفا قطب نوظهور تولید خاویار در شمال غرب کشور