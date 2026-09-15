رئیس پلیس راه گیلان از جان‌باختن راننده یک دستگاه سواری تیبا و مصدومیت ۲ سرنشین آن در پی واژگونی خودرو در کمربندی لنگرود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ "محمد صالحی"  اظهار داشت: ساعت ۶ صبح امروز، یک دستگاه سواری تیبا که در مسیر لنگرود به شلمان در حال تردد بود، به علت عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه از جاده منحرف و واژگون شد.

وی افزود: در این حادثه، راننده ۲۴ ساله خودرو به علت شدت جراحات وارده در دم جان باخت و ۲ سرنشین ۲۳ ساله نیز به بیمارستان منتقل شدند که حال عمومی آنها مساعد گزارش نشده است.

رئیس پلیس راه استان  در پایان بر رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر در هنگام رانندگی تأکید کرد.

منبع : اطلاع رسانی پلیس 

برچسب ها: تصادف ، گیلان
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