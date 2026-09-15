باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه CBS با فردی مصاحبه کرده که مدعی است همان خلبان نجات‌یافته از ایران است. افسری که در روایت هالیوودی خود، همه قوانین فیزیک را درهم شکسته و پس از برخورد با سرعت ۱۶۰ کیلومتر به زمین، زنده مانده تا روی دست داستان دروغین جسیکا لینچ بزند.

ارتش آمریکا در هر کاری مشکل داشته باشد، در قهرمان‌سازی سابقه طولانی دارد. از جنگ جهانی دوم که آنها خود را ناجی اروپا و حتی جهان نامیدند، خلق قهرمانان پوشالی تبدیل به جزء لاینفک لشکرکشی‌های این کشور به اقصی‌نقاط جهان شده و هرجا که پا می‌گذارند، ابتدا و انتهای جنایات‌شان را با تبلیغات و سناریوی هالیوودی توجیه می‌کنند.

روایت عجیب فردی که مدعی است خلبان اف-۱۵ آمریکایی ساقط شده در ایران است، نمونه‌ای از چنین خط تبلیغاتی است که البته از فرط ناشی‌گری و دروغ‌های عجیبی که در آن طرح می‌شود، حتی از سوی منابع غربی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است.

از سقوط تا صعود، سراسر دروغ

«براوو» که نام مستعار انتخاب شده توسط پنتاگون برای خلبان اف-۱۵ آمریکایی است، اخیراً در گفت‌و‌گو با برنامه معروف «۶۰ دقیقه» ماجرایی را شرح می‌دهد که اگر با عقل طرفداران ترامپ هم جور دربیاید، با هیچ قاعده‌ای از علم فیزیک قابل توجیه نیست. او در بخشی از مصاحبه خود در حالی که ادعا می‌کند چتر نجاتش آسیب دیده بود، می‌گوید: «در یک لحظه به بالا نگاه کردم و دیدم هیچ چتری وجود ندارد. وحشتناک‌ترین صحنه‌ای بود که در تمام عمرم دیده بودم.»

براوو شرح می‌دهد که چگونه کارشناسان نظامی بر اساس «جراحات او تخمین زده‌اند که سرعتش هنگام برخورد با زمین بین ۷۰ تا ۱۰۰ مایل در ساعت» چیزی معادل حدود ۱۱۳ تا ۱۶۱ کیلومتر در ساعت بوده و با همین شدت به زمین برخورد کرده است. اما بدون آنکه مرده باشد، نه فقط از جایش بلند می‌شود، که راه می‌افتد و خودش را به ارتفاع ۷۰۰۰ پایی می‌رساند.

در داستانی که براوو تعریف می‌کند، تمام اجزای یک سناریوی هالیوودی را مشاهده می‌کنیم؛ چتری که باز نمی‌شود، خلبانی که با سرعت ۱۶۰ کیلومتر به زمین می‌افتد و به‌صورت معجزه‌آسا نجات پیدا می‌کند و سپس بیش از ۲۱۰۰ متر را سربالایی با تن مجروح طی می‌کند و عاقبت هم اسیر دست ایرانی‌ها نمی‌شود. وقتی از او پرسیده می‌شود چطور چنین انگیزه‌ای یافتی که بیش از دو کیلومتر را با تن مجروح طی کنی؟ قهرمانانه می‌گوید: «چون نمی‌خواستم در تلویزیون ایران ظاهر شوم!»

داستان باورناپذیر حتی برای غربی‌ها

ماجرای افسانه‌ای فرد مصاحبه شونده با سی‌بی‌اس آن‌قدر عجیب است که حتی مورد انتقاد برخی از رسانه‌های آمریکایی قرار گرفته است. بی‌بی‌سی در گزارشی به این انتقاد‌ها پرداخته و آن را ناشی از «عجیب بودن» روایت ادعا شده می‌داند. این رسانه انگلیسی می‌نویسد: «پخش روایت خلبان آمریکایی که بهار گذشته در ایران و پس از ساقط شدن جنگنده اف-۱۵ این کشور با عملیات گسترده نیرو‌های آمریکایی نجات یافت، با انتقاد برخی رسانه‌های این کشور روبه‌رو شده است.»

نکته خاص مصاحبه شبکه سی‌بی‌اس با خلبان اف-۱۵ این است که گفت‌و‌گو «به سفارش پیت هگست» وزیر دفاع آمریکا صورت گرفته و با «رویکردی نرم» از سوی برنامه معروف ۶۰ دقیقه تهیه شده است. از میان رسانه‌های آمریکایی، شبکه سی‌ان‌ان و دیلی‌بیست، ادعا‌های مطرح‌شده توسط خلبان آمریکایی را مورد تردید جدی قرار داده و بسیاری از کاربران آمریکایی نیز آن را تلاشی برای «ترمیم روایت جنگ به شدت نامحبوب» دانسته‌اند.

افسانه دروغین سرجوخه جسیکا لینچ

ارتش آمریکا در جنگ‌های قبلی خود نیز همواره از عنصر قهرمان‌سازی برای جبران شکست‌های میدانی خود بهره برده است. در خلال جنگ غیرقانونی عراق، پنتاگون یک قهرمان پوشالی به نام سرجوخه «جسیکا لینچ» را معرفی کرد که ادعا می‌شد تا گلوله آخر با عراقی‌ها جنگیده و سپس نیرو‌های آمریکایی با تلاشی فداکارانه او را از چنگ دشمن نجات داده‌اند.

اما بعد‌ها مشخص شد که این سرباز ۱۹ ساله هیچ مقاومتی در مواجهه با اسارتش انجام نداده و ضمناً پس از اسارت نیز رفتار بدی با او صورت نگرفته است. نهایتاً زمانی که ارتش عراق از بیمارستان مورد نظر عقب‌نشینی کرده، سربازان آمریکایی بدون هیچ مانعی به آنجا رسیده‌اند! هرچند ماجرای دروغین جسیکا پس از افشا، تبدیل به یک رسوایی برای پنتاگون شد، اما آنها در همان سال ۲۰۰۳ با آب‌وتاب دادن به این ماجرا، تا حدی توانستند از رسوایی عدم یافتن سلاح‌های شیمیایی در عراق شانه خالی کنند.

اکنون نیز آمریکای شکست‌خورده در جنگ با ایران، بدون آنکه اشاره کند چطور جنگنده پیشرفته اف-۱۵ و حتی اف-۳۵ رادارگریز او توسط ایران رهگیری و سرنگون شده است، دست به خلق قهرمان دیگری زده تا مگر اندکی از عقده شکست از ایران و ماجرای تنگه هرمز را تسلی بخشد.

منبع: فارس