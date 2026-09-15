نیویورک‌تایمز گزارش داد که عربستان پس از امتناع آمریکا از مداخله نظامی در جنگ علیه یمن، با گزینه‌های محدودی و نوعی ناامیدی راهبردی مواجه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران خود نوشت: «عربستان سعودی پس از حمله ایرانِ جسورتر و ناکامی در جلب حمایت نظامی بیشتر آمریکا، در حال تجربه یک شوک استراتژیک است.»

این روزنامه افزود: «ریاض خود را به طور فزاینده‌ای در میان درگیری مداوم بین آمریکا و ایران گرفتار می‌بیند، در حالی که رهبری آن در حال حاضر در حال ارزیابی گزینه‌های محدود موجود برای پاسخ به این وضعیت است.»

در هفته‌های اخیر، عملیات نیرو‌های یمنی به عربستان در پاسخ به حملات خصمانه این کشور، توانایی آن در صادرات نفت را تهدید کرده و فشار بر اقتصاد جهانی را افزایش داده است.

با این حال، به گفته دیپلمات‌ها و تحلیلگران سابق، «به دلیل اکراه دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای مقابله با صنعا، نوعی حس ناامیدی و سرخوردگی بر طرف سعودی حاکم است».

این روزنامه همچنین گزارش داد که «تلاش‌های دیپلماتیک عربستان برای تعامل با ایران تنها نتایج محدودی به همراه داشته است، زیرا جلسه‌ای که قرار بود روز دوشنبه بین مقامات ایران، عربستان و دیگر کشور‌های خلیج فارس برگزار شود، به دلیل اختلافات قابل توجه در مواضع طرفین درگیر، ناگهان در عصر یکشنبه به تعویق افتاد.»

ناامیدی مفرط

در همین راستا، مایکل راتنی، سفیر سابق آمریکا در عربستان گفت: سعودی‌ها در حال حاضر بسیار ناامید هستند؛ از یک منظر خاص، این وضعیت بدترین سناریوی ممکن را برای آنها نشان می‌دهد.

به گزارش نیویورک تایمز، این معضل پیش روی ریاض «پیامد‌های پرهزینه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران در سراسر خاورمیانه، از جمله بر کشور‌هایی که رهبران آنها با این جنگ مخالف بودند یا بار‌ها به دنبال پایان دادن به آن بودند را برجسته می‌کند.»

نیویورک تایمز نوشت که در ماه‌های اولیه جنگ، «عربستان سعودی در مقایسه با همسایگانش، نسبتا از حملات تلافی‌جویانه ایران به پایگاه‌های آمریکایی در کشورهای منطقه مصون ماند، اکنون، بدون هیچ نشانه‌ای از پایان جنگ، «ایران به دنبال تقویت نفوذ خود علیه آمریکا است و عربستان سعودی - که پیش از سقوط رتبه خود به دلیل جنگ، بزرگترین صادرکننده نفت جهان بود - به هدف اصلی تبدیل شده است.»

راتنی گفت: «دلیل اینکه کشوری مانند عربستان سعودی چنین سرمایه‌گذاری هنگفتی در توسعه همکاری امنیتی با آمریکا انجام می‌دهد، دقیقا مقابله با چنین احتمالاتی است.»

محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان دلایلی برای اعتماد به این همکاری داشت، زیرا «دولت او در طول سال‌ها میلیارد‌ها دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده و از سرمایه سیاسی قابل توجهی برای ایجاد روابط شخصی با ترامپ و خانواده‌اش استفاده کرده است. با این حال، به گفته مقامات آگاه از این مذاکرات، وقتی ولیعهد عربستان هفته گذشته از ترامپ خواست تا علیه یمن اقدام نظامی انجام دهد، رئیس جمهور آمریکا امتناع کرد.»

مقامات و تحلیلگران سعودی به صراحت اعلام کرده‌اند که این کشور نمی‌خواهد به تنهایی با یمن بجنگد، به ویژه از آنجایی که حملات قبلی به یمن به رهبری عربستان «به یک بن‌بست یک دهه‌ای تبدیل شده بود».

دن شاپیرو، یک مقام ارشد سابق پنتاگون که در دوران دولت بایدن در سیاست خاورمیانه دخیل بود، گفت: «با توجه به اینکه او (ترامپ) از قبل با درگیری آشکار با ایران روبروست و با نیروی دریایی محاصره شده و ذخایر مهمات رو به کاهش، جای تعجب نیست که او نمی‌خواهد این جبهه جدید را باز کند، اما این یک ناامیدی تلخ برای سعودی‌ها است.»

منبع: المیادین

برچسب ها: محمد بن سلمان ، حمله به عربستان ، جنگ یمن
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