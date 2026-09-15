باشگاه استقلال فرش ایرانی را به استاندار بصره به رسم یادبود اهدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهر بصره عراق شب گذشته میزبان دیدار استقلال و السد قطر بود و در این بازی آبی‌های تهران در شهر بصره از قطری‌ها میزبانی کردند و در نهایت بازی با حساب ۳ بر صفر به سود نماینده ایران به پایان رسید.



باشگاه استقلال به رسم مهمان نوازی مردم شهر بصره و مسئولان این شهر هدیه‌ای پیش از آغاز بازی به استاندار بصره دادند.



استاندار بصره پس از دریافت هدیه با لحن شوخی به سعید فتاحی مدیر سازمان فوتبال باشگاه استقلال گفت: اگر بازی را ببرید من چند بازیکن شما را برای تیم خودم می‌خواهم. باشگاه استقلال از میزبانی عراقی‌ها در این بازی تشکر کرد و شرایط خوب و زمین مناسب یکی از عنوال پیروزی استقلال در این بازی حساس از لیگ نخبگان آسیا بود.