باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - سرهنگ اکبری در نشست خبری با اشاره به برخورد قاطع پلیس با تخلفات حادثهساز اظهار کرد: خودروهایی که مرتکب تخلفاتی مانند سرعت غیرمجاز و سایر تخلفات پرخطر شوند، علاوه بر اعمال شکایت قضایی در سامانه، حسب نوع تخلف به مدت ۷۲ ساعت یا یک ماه توقیف و در پارکینگ نگهداری میشوند و پس از طی مراحل قانونی، برای ترخیص آنها اقدام خواهد شد.
او افزود: هدف پلیس از اجرای این طرحها، کاهش تخلفات و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار، بهویژه در محورهای حاشیهای و معابر حادثهخیز است و برخورد با این تخلفات با جدیت ادامه خواهد داشت.
اجرای طرح ضربتی برخورد با تخلفات ساکن و سد معبر
رئیس پلیس راهور استان فارس از آغاز طرح ضربتی برخورد با تخلفات ساکن، توقف دوبله و اشغال پیادهروها خبر داد و گفت: تیمی متشکل از حدود ۱۰ نفر از نیروهای خبره پلیس راهور برای اجرای این طرح فعال شدهاند و با استفاده از خودروهای تیمی، جرثقیل و در صورت نیاز عوامل انتظامی و پلیس امنیت عمومی، با تخلفات برخورد میکنند.
اکبری ادامه داد: در مواردی که برخی صنوف با اشغال پیادهرو یا معابر موجب اختلال در تردد شهروندان شوند، ابتدا تذکرهای لازم داده میشود و در صورت تداوم تخلف و تمرد، اقدامات قانونی از جمله پلمب واحد صنفی انجام خواهد شد.
او با تأکید بر اهمیت آزاد بودن پیادهروها گفت: اشغال پیادهروها، بهویژه در محدوده فعالیت نمایشگاههای خودرو، تعمیرگاهها و برخی صنوف دیگر، موجب میشود عابران پیاده و بهخصوص افراد نابینا نتوانند از مسیرهای پیشبینیشده استفاده کنند و ناچار وارد سطح سوارهرو شوند؛ موضوعی که میتواند زمینهساز تصادفات منجر به جرح و فوت باشد.
درخواست پلیس برای استفاده از اپلیکیشن «پلیس من»
رئیس پلیس راهور استان فارس درباره توقف خودرو مقابل منازل و ورودی پارکینگها نیز گفت: شهروندان برای اعلام چنین مواردی میتوانند از ظرفیت نرمافزار «پلیس من» استفاده کنند و مشخصات خودرو را در سامانه ثبت کنند تا موضوع در اسرع وقت بررسی و در صورت احراز تخلف، اعمال قانون شود.
او افزود: استفاده از این ظرفیت موجب میشود خطوط تلفنی ۱۱۰ و ۱۹۷ کمتر درگیر مواردی از این دست شوند و ظرفیت نیروهای پلیس برای رسیدگی به موارد ضروری، امدادرسانی و تخلفات حادثهساز آزاد بماند.
سرعت غیرمجاز و عبور از چراغ قرمز؛ خط قرمز پلیس
اکبری با اشاره به تخلفات حادثهساز در سطح شهر شیراز اظهار کرد: سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمجاز و عبور از چراغ قرمز از جمله تخلفاتی هستند که بهویژه در ساعات خلوتی معابر و شبها میتوانند موجب وقوع تصادفات دلخراش شوند.
او از تشکیل تیمهای ویژه برای رصد این تخلفات خبر داد و گفت: پلیس از اصحاب رسانه و شهروندان درخواست دارد موارد تخلف حادثهساز را در صورت امکان به شکل مستند در اختیار پلیس قرار دهند تا برخورد قانونی با متخلفان انجام شود.
آمادگی پلیس راهور برای بازگشایی مدارس
رئیس پلیس راهور استان فارس با اشاره به نزدیک شدن زمان بازگشایی مدارس گفت: با توجه به افزایش هزینه سرویس مدارس، احتمال دارد در روزهای ابتدایی مهرماه تعداد بیشتری از والدین از خودروهای شخصی برای جابهجایی دانشآموزان استفاده کنند و این مسئله میتواند موجب ایجاد گرههای ترافیکی در مقابل مدارس شود.
اکبری از والدین، مدیران مدارس، مسئولان آموزش و پرورش و رانندگان سرویس مدارس خواست در روزهای ابتدایی مهرماه همکاری بیشتری با پلیس داشته باشند و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.
او تأکید کرد: دانشآموزان امانتی در اختیار رانندگان سرویس و والدین هستند و باید از لحظه سوار شدن تا تحویل به خانواده، نهایت دقت و مراقبت از آنها صورت گیرد.
هشدار درباره سفرهای پایان شهریور
اکبری همچنین با اشاره به پایان تعطیلات تابستانی و افزایش سفرهای بازگشتی اظهار کرد: شهروندان باید زمان سفر خود را بهگونهای مدیریت کنند که مجبور به رانندگی با عجله و شتاب نباشند.
او افزود: در روزهای پایانی شهریور و همچنین ایام پایانی سال، به دلیل افزایش عجله، شتاب، خستگی و خوابآلودگی رانندگان، احتمال افزایش تصادفات برونشهری و حوادث در کمربندیها و حاشیه معابر بیشتر میشود.
رئیس پلیس راهور استان فارس از رانندگان خواست قوانین و مقررات را رعایت کنند و گفت: رعایت قانون موجب میشود نیاز به اعمال قانون و توقیف خودرو کاهش پیدا کند و در نهایت شاهد کاهش تصادفات و خسارات جانی و مالی باشیم.
تأکید بر رعایت قوانین از سوی عابران پیاده
اکبری با بیان اینکه ایمنی ترافیک تنها به رفتار رانندگان محدود نمیشود، اظهار کرد: عابران پیاده نیز باید قوانین و مقررات مربوط به تردد خود را رعایت کنند.
او افزود: عبور عابران از کمربندیها و نقاطی که برای تردد آنها ایمن نیست، یا عبور از چراغ قرمز و خارج از گذرگاههای عابر پیاده، میتواند حوادث جبرانناپذیری ایجاد کند.
هشدار به موتورسیکلتسواران؛ کلاه ایمنی را جدی بگیرید
رئیس پلیس راهور استان فارس استفاده از کلاه ایمنی را یکی از مهمترین عوامل کاهش شدت آسیبهای ناشی از تصادفات موتورسیکلت عنوان کرد و گفت: متأسفانه استفاده از کلاه ایمنی در میان برخی موتورسیکلتسواران جدی گرفته نمیشود.
اکبری از خانوادهها نیز خواست موتورسیکلت را بدون آموزش و نظارت کافی در اختیار فرزندان خود قرار ندهند و افزود: بخش قابل توجهی از قربانیان حوادث موتورسیکلت را جوانان و افراد نانآور خانواده تشکیل میدهند.
ثبت ۷۰۰ هزار تخلف ساکن در پنج ماه نخست سال در شیراز
رئیس پلیس راهور استان فارس با اشاره به عملکرد پلیس در برخورد با تخلفات گفت: در پنج ماه نخست سال جاری حدود ۷۰۰ هزار مورد برخورد با تخلفات ساکن در محدوده مرکزی شیراز ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ درصد افزایش داشته است.
او ادامه داد: در همین مدت حدود ۷۰ هزار مورد برخورد با تخلفات حادثهساز انجام شده که حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
اکبری همچنین از ثبت حدود ۴۷ هزار مورد برخورد با تخلفات مربوط به پیادهروها در مرکز استان خبر داد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته حدود ۱۵۲ درصد افزایش داشته است.
به گفته او، در مجموع استان فارس نیز حدود ۸۵۰ هزار مورد برخورد با تخلفات ساکن انجام شده که رشد ۴۹ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان میدهد. همچنین حدود ۱۴۱ هزار مورد برخورد با تخلفات حادثهساز و بیش از ۵۱ هزار مورد برخورد با تخلفات مربوط به پیادهروها در سطح استان ثبت شده است.
برخورد با صنوف مزاحم و دستفروشان
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت برخی صنوف مزاحم گفت: طرح شناسایی صنوفی که موجب ایجاد گرههای ترافیکی میشوند از هفته گذشته آغاز شده است.
او افزود: ابتدا به این واحدها تذکر داده میشود و در صورت بیتوجهی و ادامه تخلف، اقدامات قانونی از جمله پلمب در دستور کار قرار خواهد گرفت.
رئیس پلیس راهور استان فارس درباره ساماندهی دستفروشان و بارفروشان خیابان رحمت نیز گفت: موضوع ساماندهی این افراد نیازمند همکاری مجموعههای مختلف از جمله شهرداری، عوامل انتظامی و دستگاه قضایی است تا ضمن تعیین محل مناسب برای فعالیت آنها، مشکلات ترافیکی و انتظامی ناشی از حضورشان در معابر کاهش یابد.
هدف پلیس؛ کاهش تصادفات، نه افزایش جریمهها
اکبری در پایان با تأکید بر اینکه هدف اصلی پلیس افزایش جریمه و توقیف خودروها نیست، گفت: بهترین روز کاری پلیس روزی است که هیچ تصادف و حادثهای رخ ندهد و هیچ خودرویی نیازمند اعمال قانون نباشد.
او خاطرنشان کرد: اگر رانندگان و سایر کاربران ترافیکی قوانین و مقررات را رعایت کنند، بهطور طبیعی میزان اعمال قانون، توقیف خودرو و مهمتر از همه تصادفات و تلفات کاهش خواهد یافت.
رئیس پلیس راهور استان فارس از اصحاب رسانه و شهروندان خواست در زمینه فرهنگسازی ترافیکی با پلیس همراه باشند و موارد، انتقادها و پیشنهادهای راهگشا برای کاهش تخلفات و تصادفات را به پلیس منتقل کنند.
فعالیت ۵۰۰ سامانه دوربین نظارتی در شیراز
در ادامه این نشست، مسئول هوشمندسازی پلیس راهور استان فارس با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی گفت: در سطح شهر شیراز حدود ۵۰۰ سامانه دوربین نظارتی فعال است که بخشی از آنها برای کنترل هوشمند تخلفات مورد استفاده قرار میگیرد.
او افزود: حدود ۲۰۶ سامانه از این مجموعه قابلیت ثبت هوشمند تخلفات ساکن را دارند و میتوانند تخلفاتی مانند توقف در محدوده ممنوع، توقف دوبله و توقف در پیادهرو را شناسایی و ثبت کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: دوربینها به صورت چرخشی معابر را رصد میکنند و برای برخی تخلفات، با توجه به شرایط ترافیکی و نوع تخلف، زمان مشخصی برای توقف در نظر گرفته شده است.
او از ثبت روزانه حدود سه هزار تخلف ساکن توسط دوربینهای هوشمند خبر داد.
کنترل سرعت متوسط بین دوربینها
مسئول هوشمندسازی پلیس راهور استان فارس همچنین از فعالیت ۹۵ سامانه ثبت تخلف سرعت در شیراز خبر داد و گفت: کنترل سرعت تنها به لحظه عبور خودرو از مقابل دوربین محدود نیست و در برخی محورهای مجهز به سامانههای مرتبط، سرعت متوسط خودرو بین دو یا چند دوربین نیز محاسبه میشود.
او از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مجاز، بهویژه در محورهای پرتردد و حادثهخیز، از شتاب و سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.