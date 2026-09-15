باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه بازگشایی مدارس و در فضایی سرشار از امید و همدلی، جشنواره آغاز سال تحصیلی بنیاد به‌مهربانی (دارالاکرام) شعبه قم با حضور گسترده دانش‌آموزان، استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیر انجمن اولیا و مربیان اداره‌کل آموزش‌وپرورش و اعضای شورای راهبردی مؤسسه برگزار شد؛ رویدادی که در آن بار دیگر بر «تحصیل حق همه کودکان است» تأکید و از دانش‌آموزان موفق و برگزیده تقدیر شد.

این جشنواره هم‌زمان با شعب مؤسسه در سراسر کشور و با هدایت ستاد بنیاد به‌مهربانی برگزار شد و طی آن، جمعی از دانش‌آموزان برتر سراسر کشور تجلیل شدند.

منوچهر دهشیری، مدیر بنیاد به‌مهربانی قم (دارالاکرام)، در این مراسم با تأکید بر نقش بی‌بدیل حمایت‌های اجتماعی در شکل‌گیری آینده‌ای روشن برای کودکان و نوجوانان گفت: آغاز سال تحصیلی باید برای دانش‌آموزان با امید، انگیزه و آرامش همراه باشد. تلاش ما نیز این است که با حمایت از آنان، شرایط مناسب‌تری برای ادامه تحصیل فراهم کنیم.

وی با اشاره به اقدامات عملی صورت‌گرفته در این مراسم افزود: در این جشنواره از تعدادی از دانش‌آموزان موفق با اهدای جوایز تقدیر شد. همچنین به ۴۰ دانش‌آموز حاضر در جشنواره لوازم‌التحریر اهدا شد.

دهشیری با قدردانی از خیرین و نیکوکاران که همواره در مسیر حمایت از حق تحصیل کودکان و نوجوانان پیشگام بوده‌اند، تصریح کرد: با حمایت‌های انجام‌شده، امیدواریم تا پایان شهریورماه لوازم‌التحریر مورد نیاز ۵۶۹ دانش‌آموز باقی‌مانده عضو به‌مهربانی قم تأمین و در اختیار آنان قرار گیرد.

مدیر بنیاد به‌مهربانی قم همچنین از حضور استادان، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مسئولان آموزش‌وپرورش، اعضای شورای راهبردی و دیگر مهمانان قدردانی کرد و گفت: برگزاری این برنامه‌ها فرصتی برای تقویت همدلی در مسیر حمایت از حق تحصیل کودکان و نوجوانان است. ما بر این باوریم که تحصیل حق همه کودکان است و هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی از چرخه آموزش باز بماند.

این مراسم در حالی برگزار شد که بنیاد به‌مهربانی قم با تکیه بر مشارکت خیرین و همراهی نهادهای آموزشی، گام‌های عملی برای فراهم‌کردن بستر تحصیل برابر برای دانش‌آموزان نیازمند برداشته و امیدوار است با ادامه این مسیر، تحصیل حق همه کودکان در عمل محقق شود.