معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا گفت: در مجموع، در حال حاضر در سرفصل شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های خورشیدی، چه نیروگاه‌های احداث‌شده روی سقف سوله‌ها و چه نیروگاه‌های احداث‌شده روی زمین، بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این سرفصل احداث شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - علی قاسمی‌نژاد، معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شهرک‌های صنعتی و نواحی صنعتی کشور در حدود ۸۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی هستند که عمدتاً صنایع کوچک در آنها مستقر هستند. در این بخش، بحث صنایع بزرگ، صنایع انرژی‌بر یا مشمولان ماده ۴ قانون مانع‌زدایی مطرح نیست و تمرکز بر صنایع کوچک است که یا در شهرک‌های صنعتی مستقر هستند یا به صورت جداگانه فعالیت می‌کنند.

او افزود: تاکنون اقدامات متعددی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این شهرک‌ها انجام شده و به دلیل پراکنده بودن این اقدامات، تقریباً در عمده شهرک‌ها ممکن است نیروگاه خورشیدی احداث شده باشد؛ البته در برخی شهر‌ها تعداد این نیروگاه‌ها بیشتر و در برخی شهر‌ها در حد انگشت‌شمار است.

قاسمی‌نژاد ادامه داد: تا شهریور سال ۱۴۰۵، حدود ۷۰ مگاوات فقط بر روی سقف سوله‌های شهرک‌های صنعتی کشور نیروگاه خورشیدی احداث شده است.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا اظهار کرد: یک سری زمین‌ها نیز در شهرک‌های صنعتی وجود دارد که در گذشته برای استقرار صنایع مختلف از جمله فلزات، کانی، نساجی و سایر کاربری‌ها برنامه‌ریزی شده بود، اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاده است. وزارت صمت و سازمان صنایع کوچک این زمین‌ها را برای موضوع احداث نیروگاه خورشیدی نیز اختصاص داده‌اند و مشکلی برای سرمایه‌گذاری در این زمین‌ها و احداث نیروگاه خورشیدی وجود ندارد.

او گفت: در کنار این ظرفیت، یک سری شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی نیز وجود دارد که وزارت نیرو، به نمایندگی از این وزارتخانه و با همکاری شرکت‌های توزیع برق، شرکت‌های برق منطقه‌ای، سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی همان استان، آنها را دنبال کرده است.

قاسمی‌نژاد افزود: از جمله این شهرک‌های تخصصی انرژی خورشیدی می‌توان به شهرک شال در استان قزوین، شهرک خوسف در استان خراسان جنوبی و در مجاورت بیرجند و همچنین شهرک راین در استان کرمان اشاره کرد. این سه شهرک نهایی شده و زمین‌های آنها به اندازه ظرفیت اتصال به شبکه واگذار شده است و تقریباً تکمیل شده یا در مرحله نهایی شدن برای اتصال به شبکه قرار دارند.

او با بیان اینکه این پروژه‌ها تجربه موفقی بوده‌اند، تصریح کرد: در این پروژه‌ها قیمت مناسب، اتصال به شبکه، محیط زیست و سایر موضوعاتی که برای احداث نیروگاه نیاز است، در یک مسیر مشخص دنبال شد و در واقع سازمان صنایع با همکاری سایر نهاد‌ها یک مسیر مناسب را برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده بود.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا ادامه داد: در زمین‌هایی که در شهرک‌های صنعتی عادی وجود دارد نیز بیش از ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث شده است. این زمین‌ها در گذشته به صورت مشخص برای استقرار صنایع در نظر گرفته شده بودند، اما اکنون در آنها نیروگاه خورشیدی احداث شده است.

قاسمی‌نژاد اظهار کرد: در مجموع، در حال حاضر در سرفصل شهرک‌های صنعتی و شهرک‌های خورشیدی، چه نیروگاه‌های احداث‌شده روی سقف سوله‌ها و چه نیروگاه‌های احداث‌شده روی زمین، بیش از ۱۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در این سرفصل احداث شده است.

او افزود: ظرفیت به مراتب بالاتری نیز در مرحله صدور پروانه یا عقد قرارداد قرار دارد. شاید بیش از ۵۰۰ مگاوات در این سرفصل پروانه صادر شده یا در مرحله عقد قرارداد قرار دارد و یا قرارداد آن منعقد شده است.

قاسمی‌نژاد با اشاره به اینکه ممکن است بخشی از این طرح‌ها با سرعت مناسبی پیش نروند، گفت: ممکن است بعضی از این پروژه‌ها به خوبی جلو نروند یا حتی عملیاتی نشوند، اما به نظر می‌رسد اگر تسهیلات مناسب یا مساعدت‌های بیشتری از سوی دولت انجام شود، این سرمایه‌گذاران نیز می‌توانند پروژه‌های خود را تکمیل کنند.

او تأکید کرد: این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چرا که شهرک‌های صنعتی بیشترین آسیب را از ناترازی برق می‌بینند. در برخی شهرک‌های صنعتی، برق واحد‌ها به صورت ۱۲ ساعت در روز، یک شیفت یا دو شیفت قطع می‌شود و در برخی موارد قطعی برق به دو روز در هفته و حتی بیشتر نیز می‌رسد.

معاون مدیرکل دفتر جذب مشارکت‌های مردمی ساتبا خاطرنشان کرد: بنابراین توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی یک سرفصل بسیار مهم است و می‌تواند در کاهش آثار ناترازی برق بر صنایع کوچک نقش مؤثری داشته باشد.

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برچسب ها: وزارت نیرو ، شهرک صنعتی ، ساتبا ، نیروگاه خورشیدی
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