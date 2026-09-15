باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب مسیحی تازیانی روز سه‌شنبه گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی، کارشناسان اداره محیط زیست دریایی این اداره‌کل بلافاصله در محل حاضر شده و پایش‌های میدانی و بیومتری را آغاز کردند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های فنی و اندازه‌گیری‌های صورت‌گرفته، این نهنگ از گونه «براید» (Bryde’s whale) با طول ۱۱ متر و ۳۰ سانتی‌متر و پهنای باله دمی ۲ متر و ۹۰ سانتی‌متر بوده و وزن تقریبی آن حدود ۱۰ تن برآورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با بیان اینکه این پستاندار غول‌پیکر دریایی در فراساحل تلف شده است، تصریح کرد: لاشه نهنگ پس از چند روز سرگردانی بر روی امواج به ساحل رسیده و با توجه به گذشت زمان و گرمای هوا، دچار فساد نعشی و متلاشی‌شدن نسبی شده بود؛ با این وجود، شواهد ظاهری و جراحت‌های عمیق ناحیه شکم بیانگر تصادم مرگبار با شناورهای عبوری است.

منبع :محیط زیست هرمزگان