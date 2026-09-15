مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد علت مرگ نهنگ ۱۰ تنی گونه «براید» در نوار ساحلی بندر چارک، برخورد با کشتی یا پروانه شناور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حبیب مسیحی تازیانی روز سه‌شنبه گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی، کارشناسان اداره محیط زیست دریایی این اداره‌کل بلافاصله در محل حاضر شده و پایش‌های میدانی و بیومتری را آغاز کردند.

وی ادامه داد: بر اساس ارزیابی‌های فنی و اندازه‌گیری‌های صورت‌گرفته، این نهنگ از گونه «براید» (Bryde’s whale) با طول ۱۱ متر و ۳۰ سانتی‌متر و پهنای باله دمی ۲ متر و ۹۰ سانتی‌متر بوده و وزن تقریبی آن حدود ۱۰ تن برآورد می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست هرمزگان با بیان اینکه این پستاندار غول‌پیکر دریایی در فراساحل تلف شده است، تصریح کرد: لاشه نهنگ پس از چند روز سرگردانی بر روی امواج به ساحل رسیده و با توجه به گذشت زمان و گرمای هوا، دچار فساد نعشی و متلاشی‌شدن نسبی شده بود؛ با این وجود، شواهد ظاهری و جراحت‌های عمیق ناحیه شکم بیانگر تصادم مرگبار با شناورهای عبوری است.

منبع :محیط زیست هرمزگان 

برچسب ها: محیط زیست‌ ، هرمزگان ، نهنگ ، بندرچارک
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
حیونکی نهنگ به این قشنگی تلف شده از اون فک های خزر تلف می‌شوند حالا این حیوان بیچاره خیلی غم انگیز است
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۳ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
همه کشتی ها باید برای پروانه هاشون حفاظ قوی بذارن
۰
۵
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