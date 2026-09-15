پزشک عمومی که با جعل عنوان جراح فوق‌تخصص زیبایی باعث آسیب و صدمه جسمی و جانی به بیماران خود شده، تحت تعقیب قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی قبل زن جوانی با مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی تهران از دکتر جراحش به خاطر نقص عضو و آسیب به صورتش شکایت کرد و در تحقیقات گفت: «در فضای مجازی با تبلیغات گسترده‌ای از یک دکتر مواجه شدم. فیلم‌های مختلفی از عمل‌های زیبایی بیمارانش گذاشته بود. وقتی برای عمل جراحی بینی نزد وی رفتم دکتر مدعی بود که فوق تخصص جراحی پلاستیک و پزشک زیبایی است. من هم به حرف‌هایش اعتماد کردم و جراحی بینی انجام دادم، اما بینی‌ام بعد از جراحی نه تنها زیبا نشد بلکه دچار نقص هم شدم حالا هم هر چه به مطب دکتر مراجعه می‌کنم او در مطب حضور ندارد و منشی‌اش نیز پاسخگوی من نیست.»

با شکایت زن جوان، به دستور بازپرس مهدی صانعی تحقیقات آغاز شد. در بررسی‌های صورت گرفته و استعلام از سوابق این دکتر ۳۳ ساله مشخص شد که او بار‌ها به اتهام مداخله در امر پزشکی و تبلیغ غیرمجاز در فضای مجازی بازداشت شده و پس از پرداخت دیه و جریمه‌های نقدی آزاد شده و دوباره به کارهایش ادامه داده است.

بررسی سوابق این دکتر که موسی یوسفی نام دارد نشان می‌داد او دارای مدرک پزشکی عمومی است و در مطب و بیمارستان‌ها اقدام به جراحی می‌کند. اما وقتی که در بیمارستان‌ها دست به عمل جراحی می‌زند از مهر پزشکان فوق تخصص زیبایی استفاده کرده است.

در سابقه این پزشک مشخص شد یکی از بیمارانش بعد از عمل جراحی زیبایی جان باخته است؛ بنابراین باتوجه به تکرار جرایم از سوی وی دستور بازداشتش صادر شد، اما مأموران وقتی به سراغ وی رفتند دریافتند متهم متواری است. بازپرس شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی پایتخت با درخواست انتشار تصویر این پزشک فراری گفت: کسانی که از محل زندگی او یا مخفیگاهش مطلع هستند می‌توانند با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند.

همچنین با انتشار تصویر متهم، افراد متوجه می‌شوند که وی پزشک فوق تخصص زیبایی نیست و درضمن کسانی که توسط ایشان مورد عمل زیبایی قرار گرفته و به آنها آسیب رسیده است، برای شکایت به این دادسرا مراجعه کنند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: پزشک قلابی ، جراحی زیبایی
خبرهای مرتبط
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
پزشک قلابی در اقدسیه به دام افتاد/ جراحی بینی غیرمجاز، بیمار را راهی چند عمل کرد
پزشک قلابی با سرم بیهوشی وارد خانه‌ها می‌شد؛ سرقت دلار، طلا و سکه از قربانیان + فیلم
خواستگار قلابی در دام پلیس؛ سرقت ۲ میلیارد تومانی با آبمیوه مسموم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
مهرشاد
۱۶:۰۵ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
بنده نظرم این هست.جطور نظام پزشکی ما آنقدر راحت از مرگ یک نفر با پول دیه.پزشک را محاکمه نمیکنه.این یعنی قتل عمد.مثل این که گواهینامه نداشته باشی.با کسی تصادف کنی.بعد دیه بدی .این نیست .این یعنی قتل عمد و قصاص بلید بشود.تا درس عبرت بشه.بل این کار تا قیامت کسی جرات این کار را نخواهد داشت مگر آدم دیوانه .
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۱ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
,چند بار به این جرم دستگیر شده یک نفر کشته بعد خیلی راحت با دادن دیه و جریمه آزاد شده دوباره شروع به تخلف کرده به همین راحتی باید ریس اون بیمارستان هایم که توش عمل می‌کرده رو هم باید مجازات کنند
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۶ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
کو تصویر؟؟؟
فوری اعدام
۲
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
جواد
۱۲:۲۹ ۲۴ شهريور ۱۴۰۵
متاسفانه جراحی بینی دامی است برسر راه جوانان که پس از عمل اکثرا بینی زشت تر از قبل می‌گردد و فرد تا آخر عمر دچار افسردگی و پشیمانی می‌شود.
۰
۹
پاسخ دادن
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
جاده چالوس از ساعت ۲۲ دوطرفه می‌شود
چالوس و آزادراه تهران-شمال به سمت شمال یک‌طرفه شد
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
راه‌اندازی معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال در تهران
پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی
معاون قوه قضاییه: ایران حامی مردم و دولت عراق است
تدوین ۲۱ سناریوی جدید برای مواجهه با مخاطرات/ آسیب ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی در جنگ 
آخرین اخبار
جاده چالوس از ساعت ۲۲ دوطرفه می‌شود
شناسایی و انسداد ۲۱۴ گلوگاه فسادزا در دستگاه‌های دولتی
مردم ثابت کرده‌اند که در مکتب حسینی تنها حقیقت جاری، ایستادگی و استقامت است
تدوین ۲۱ سناریوی جدید برای مواجهه با مخاطرات/ آسیب ۱۴۹ هزار واحد غیرنظامی در جنگ 
معاون قوه قضاییه: ایران حامی مردم و دولت عراق است
راه‌اندازی معاینه فنی خودرو‌های برقی تا پایان سال در تهران
تکذیب خبر قتل در هتل اسپیناس بلوار کشاورز
تعرفه تجاری برای فرهنگسرا‌ها و سرا‌های محله منطقی نیست
چالوس و آزادراه تهران-شمال به سمت شمال یک‌طرفه شد
عهد خدمت به یاد رهبر شهید؛ توزیع ۳۰ هزار بسته لوازم‌التحریر در استان تهران
پرداخت ۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و علوم پزشکی
۴۹ زندانی ایرانی از عراق به کشور منتقل شدند
دستگیری عامل پرتاب کوکتل مولوتوف به سمت شهروندان در میدان پونک
صحنه‌سازی برای خودکشی پس از قتل همسر در تهرانپارس ناکام ماند
 ۳۱ درصد جمعیت ایران تا سال ۱۴۳۰ سالمند می‌شوند
معوقات بازنشستگان مهر و آبان پرداخت می‌شود
تعدادی از اتوبوس‌های وارداتی در پاکستان مانده است
اجرای مهریه، چک و اسناد رسمی، «برخط» و «مکانیزه» شد
پلیس در تعقیب پزشکی که بیمارانش را ناقص می‌کند
لایه اوزون در مسیر بازگشت به شرایط مطلوب
پیگیری پرونده‌های کمیسیون پزشکی مجروحان حمله آمریکایی-صهیونیستی به لامرد
حفره لایه اوزون در مسیر ترمیم قرار گرفته است
افزایش ترافیک شهری و جاده‌ای هم‌زمان با پایان تعطیلات تابستانی و آغاز مهرماه
سدمعبر و توقف دوبله عامل اصلی گره‌ ترافیکی پایتخت
هنوز سوخت‌های فسیلی اساس اقتصاد و تولید در جهان هستند
توقیف محموله یک تنی مخدر روانگردان در مرزهای شمال‌غرب
نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور در اصفهان راه‌اندازی می‌شود
کلاهبردار ۱۷۱ میلیاردی بانکی قبل از فرار از کشور دستگیر شد