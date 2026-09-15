باشگاه خبرنگاران جوان - چندی قبل زن جوانی با مراجعه به دادسرای جرایم پزشکی تهران از دکتر جراحش به خاطر نقص عضو و آسیب به صورتش شکایت کرد و در تحقیقات گفت: «در فضای مجازی با تبلیغات گسترده‌ای از یک دکتر مواجه شدم. فیلم‌های مختلفی از عمل‌های زیبایی بیمارانش گذاشته بود. وقتی برای عمل جراحی بینی نزد وی رفتم دکتر مدعی بود که فوق تخصص جراحی پلاستیک و پزشک زیبایی است. من هم به حرف‌هایش اعتماد کردم و جراحی بینی انجام دادم، اما بینی‌ام بعد از جراحی نه تنها زیبا نشد بلکه دچار نقص هم شدم حالا هم هر چه به مطب دکتر مراجعه می‌کنم او در مطب حضور ندارد و منشی‌اش نیز پاسخگوی من نیست.»

با شکایت زن جوان، به دستور بازپرس مهدی صانعی تحقیقات آغاز شد. در بررسی‌های صورت گرفته و استعلام از سوابق این دکتر ۳۳ ساله مشخص شد که او بار‌ها به اتهام مداخله در امر پزشکی و تبلیغ غیرمجاز در فضای مجازی بازداشت شده و پس از پرداخت دیه و جریمه‌های نقدی آزاد شده و دوباره به کارهایش ادامه داده است.

بررسی سوابق این دکتر که موسی یوسفی نام دارد نشان می‌داد او دارای مدرک پزشکی عمومی است و در مطب و بیمارستان‌ها اقدام به جراحی می‌کند. اما وقتی که در بیمارستان‌ها دست به عمل جراحی می‌زند از مهر پزشکان فوق تخصص زیبایی استفاده کرده است.

در سابقه این پزشک مشخص شد یکی از بیمارانش بعد از عمل جراحی زیبایی جان باخته است؛ بنابراین باتوجه به تکرار جرایم از سوی وی دستور بازداشتش صادر شد، اما مأموران وقتی به سراغ وی رفتند دریافتند متهم متواری است. بازپرس شعبه دوم دادسرای جرایم پزشکی پایتخت با درخواست انتشار تصویر این پزشک فراری گفت: کسانی که از محل زندگی او یا مخفیگاهش مطلع هستند می‌توانند با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته و موضوع را اطلاع دهند.

همچنین با انتشار تصویر متهم، افراد متوجه می‌شوند که وی پزشک فوق تخصص زیبایی نیست و درضمن کسانی که توسط ایشان مورد عمل زیبایی قرار گرفته و به آنها آسیب رسیده است، برای شکایت به این دادسرا مراجعه کنند.

منبع: روزنامه ایران