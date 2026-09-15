باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون عملی ورود به رشته علوم ورزشی در مقطع کارشناسی، از امروز، سهشنبه ۲۴ شهریورماه، به میزبانی دانشگاه شیراز آغاز شد و به مدت سه روز، تا ۲۶ شهریورماه، با حضور ۲ هزار و ۷۴۰ داوطلب دختر و پسر از استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد ادامه دارد.
فرشته افتخاری، سرپرست اجرایی آزمون عملی و رئیس بخش علوم ورزشی دانشگاه شیراز، با اشاره به ضرورت برخورداری دانشجویان رشته علوم ورزشی از آمادگی جسمانی مناسب، گفت: آزمون عملی علوم ورزشی، ارزیابی جامعی برای داوطلبان ورود به این رشته است که در کنار ارزیابیهای پزشکی و بالینی، مجموعهای از شاخصها و فاکتورهای آمادگی جسمانی داوطلبان را مورد سنجش قرار میدهد.
او افزود: این آزمون بهصورت سراسری در کشور و با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، در دانشگاههای میزبان در حال برگزاری است و در دانشگاه شیراز نیز آزمون داوطلبان پسر امروز، ۲۴ شهریورماه، و داوطلبان دختر در روزهای ۲۵ و ۲۶ شهریورماه برگزار میشود.
رئیس بخش علوم ورزشی دانشگاه شیراز با بیان اینکه تمامی داوطلبانی که پیشتر در زمان ثبتنام کنکور سراسری برای ورود به رشته علوم ورزشی اعلام علاقهمندی کردهاند، مشمول شرکت در این آزمون هستند، اظهار کرد: دانشگاه شیراز بهعنوان یکی از مراکز میزبان، پذیرای تمامی داوطلبان آزمون عملی علوم ورزشی از استانهای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد است.
ارزیابی پزشکی و سنجش آمادگی جسمانی داوطلبان
افتخاری درباره روند اجرای آزمون توضیح داد: آزمون عملی بر اساس پروتکل اعلامشده از سوی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار میشود و شامل ایستگاههای ارزیابی پزشکی و بینایی، اندازهگیری قد و وزن و ایستگاههای سنجش فاکتورهای آمادگی جسمانی است.
او ادامه داد: داوطلبان در این فرایند، علاوهبر ارزیابیهای پزشکی و بالینی، در آزمونهای مختلف ورزشی و جسمانی شرکت میکنند تا آمادگی آنان برای تحصیل در رشته علوم ورزشی مورد ارزیابی قرار گیرد.
سرپرست اجرایی آزمون عملی علوم ورزشی دانشگاه شیراز با اشاره به اهمیت این ارزیابیها گفت: ماهیت دروس و فعالیتهای آموزشی رشته علوم ورزشی ایجاب میکند دانشجویان از شرایط و تواناییهای جسمانی مطلوب برای تحصیل در این رشته برخوردار باشند و آزمون عملی با همین رویکرد، بخشی از فرایند پذیرش داوطلبان را تشکیل میدهد.
تأثیر نتیجه آزمون عملی در پذیرش رشته علوم ورزشی
افتخاری با اشاره به سابقه برگزاری این آزمون در دانشگاه شیراز گفت: آزمون عملی علوم ورزشی هرساله به میزبانی دانشگاه شیراز و با همکاری بخشهای مختلف دانشگاه برگزار میشود و دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، بخش علوم ورزشی و اداره تربیت بدنی دانشگاه در اجرای آن مشارکت دارند.
او همچنین از مشارکت داوطلبانه دانشجویان علوم ورزشی در فرایند برگزاری آزمون خبر داد و افزود: همکاری و مشارکت هماهنگ مجموعههای دانشگاهی و دانشجویان علوم ورزشی، زمینه برگزاری منسجم و مطلوب این آزمون را فراهم میکند.
رئیس بخش علوم ورزشی دانشگاه شیراز درباره شیوه تأثیرگذاری نتیجه آزمون نیز گفت: نتایج آزمون عملی همراه با نتیجه نهایی کنکور اعلام خواهد شد و داوطلبانی که موفق به کسب حدنصاب رکوردهای تعیینشده شوند، با لحاظ رتبه آنان در آزمون سراسری، امکان پذیرش در رشته علوم ورزشی را خواهند داشت.
منبع دانشگاه شیراز