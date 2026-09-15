مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت :هفت متخلف که به قصد شکار وارد زیستگاه‌های حیات‌وحش استان شده بودند دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدال دیانتی‌نسب اظهار کرد:محیط بانان استان در سه شهرستان گچساران، دنا و کهگیلویه طی شبانه‌روز گذشته هفته نفر متخلف مسلح به هفت قبضه سلاح مجاز و غیر مجاز را پیش از هر گونه تیراندازی و اقدام به شکار شناسایی و اعمال قانون کردند .

وی بیان کرد: از اسلحه‌های کشف شده۶ قبضه مجاز و یک قبضه غیرمجاز و دست‌ساز بوده است.

دیانتی‌نسب تصریح کرد:در این عملیات، یک قبضه در شهرستان دنا، یک قبضه توسط محیط‌بانان شهرستان کهگیلویه و پنج قبضه سلاح درشهرستان گچساران کشف و ضبط شد و با رصد دقیق و حضور به‌موقع محیط‌بانان، هیچ گونه تیراندازی به سمت حیات وحش صورت نگرفت و متخلفان در همان مرحله آماده‌سازی شناسایی و دستگیر شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی محیط‌بانان و همکاری مردم گفت: حفاظت از حیات وحش تنها با مشارکت عمومی ممکن است.

دیانتی‌نسب این موفقیت را حاصل پایش مستمر، هوشیاری محیط‌بانان و همراهی مردم دانست و تأکید کرد: برخورد با شکار غیرمجاز بدون اغماض ادامه خواهد داشت

وی از شهروندان ساکن کهگیلویه و بویراحمد خواست هرگونه تخلف شکار و صید را به سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی و قاطع انجام شود.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد 

برچسب ها: محیط زیست ، حیات وحش
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