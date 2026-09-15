باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از ۱۳۷ هزار کودک در سن مدرسه در یمن، در پی ادامه درگیریها، با اختلالهای جدی در روند آموزش خود مواجه هستند.
این نهاد سازمان ملل اعلام کرد تیمهای امدادی آن در حال ایجاد ۲۰ فضای دوستدار کودک و کلاس درس موقت هستند و خدمات حمایتی و حفاظتی نیز به کودکان آسیبدیده ارائه میدهند.
یونیسف گفت: «کودکان نباید آینده خود را بهدلیل درگیریها از دست بدهند.»
این نهاد روز جمعه اعلام کرده بود که ازسرگیری درگیریها، خانوادهها را مجبور به ترک خانههایشان در استان تعز در غرب یمن و مناطق واقع در امتداد سواحل غربی این کشور کرده است.
یونیسف، همراه با صندوق جمعیت سازمان ملل متحد (UNFPA) و برنامه جهانی غذا (WFP)، به بیش از ۱۴ هزار نفر که بهتازگی آواره شدهاند، کمکهای اضطراری ارائه میکند.
یمن از سال ۲۰۱۴، زمانی که انصارالله صنعا، پایتخت، و چندین استان را به تصرف خود درآوردند، درگیر جنگ بوده است. در سال ۲۰۱۵ نیز ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی در حمایت از دولت بهرسمیتشناختهشده بینالمللی وارد جنگ شد.
منبع: آناتولی