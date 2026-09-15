مدیر کل بیمه سلامت استان کرمان گفت: بیمه شدگان روستایی برای دریافت خدمات تخصصی و فوق تخصصی باید نظام ارجاع را رعایت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مرضیه السادات حسینی راد - محمد جعفری در گفتگو با خبرنگاران گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران، بیمه شدگان صندوق روستایی این سازمان، جهت بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای خدمات سطوح تخصصی و فوق تخصصی ملزم به رعایت فرآیند نظام ارجاع هستند. 

وی افزود: بر این اساس لازم است این گروه از بیمه شدگان روستایی ابتدا به مرکز خدمات جامع سلامت محل زندگی خود مراجعه کرده و در صورت نیاز به دریافت خدمات سرپایی در سطوح تخصصی و فوق تخصصی، با رعایت مسیر ارجاع به سطح بالاتر مراجعه کنند.

جعفری تصریح کرد: ویزیت پزشک متخصص، دارو‌ها و خدمات بیمه‌ای تجویز شده برای بیمه شدگان صندوق روستایی تحت پوشش این سازمان صرفاً در صورت رعایت مسیر نظام ارجاع، در تعهد خواهد بود.

در استان کرمان از جمعیت بالای یک میلیون و نهصد هزارنفری تحت پوشش بیمه سلامت، یک میلیون و دویست هزارنفر بینه شده روستایی هستند.

این تصمیم به دنبال تحمیل هزینه های بالایی به این دسته از بیمه شدگان که از مسیرهای غیر از نظام ارجاع به متخصصین شهری مراجعه می کردند، اتخاذ شده است. 

 

برچسب ها: بیمه سلامت ، روستایی
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